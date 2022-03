Vicente Fernández: Por esto prefirió que Jaime Camil lo encarnara y descartó a Pablo Montero

Tal parece que la bioserie de Vicente Fernández se seguirá alargando por todos los capítulos que se están generando en la vida real tras su muerte en diciembre del 2021. En esta ocasión, su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor (Doña Cuquita) emitió un comunicado donde realizó algunas aclaraciones de los pormenores del proyecto del que tanto se ha hablado desde entonces.

En primer lugar, dio a conocer la charla que tuvo con "El Charro de Huentitán" donde le explicó el motivo por el cual no le cedió sus derechos a la televisora de San Ángel y por qué se inclinó por Caracol con quien firmó un contrato para el armado de la bioserie autorizada. Asimismo, le dieron la oportunidad de opinar sobre el elenco que participaría en su bioserie.

A pesar de los largos años que acompañó al cantante de música vernácula, Doña Cuquita muy pocas veces alzó la voz. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo de manera enérgica y para poner en claros varios rumores como el por qué Jaime Camil se hizo del papel estelar y no Pablo Montero.

Jaime Camil, el actor indicado para interpretar a Vicente Fernández

En la misiva se puede leer que Vicente Fernández se inclinó por Jaime Camil debido a varias razones de peso: es talentoso, disciplinado y libre de escándalos.

A pesar de la cercanía con Montero, la esposa del charro dijo que "Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia", mencionó.

¿Habrán problemas legales?

El productor Juan Osorio, quien está detrás del armado de la bioserie no autorizada basada en el libro "El último rey" de la periodista Olga Wornat, ya ha declarado que no ha tenido ningún contacto con los Fernández, por lo que no sabe lo que piensen ante una obra en la que están en desacuerdo.

En este caso, el origen de su silencio puede ser por recomendación de sus abogados. Así lo dio a entender la viuda de Vicente Fernández:

"...como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que se le de su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala.

Ni mis hijos ni yo daremos ninguna entrevista sobre este tema, ni contestaremos a preguntas; les agradecemos que lo respeten. Se harán comunicados por nuestros abogados para mantenerlos informados", escribió Doña Cuquita.

