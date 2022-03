¿Juan Osorio le huye a los Fernández? Afirma no tener tiempo de contactarlos para bioserie "El Último Rey"

Sin importarle lo que piense o diga al Dinastía Fernández, Juan Osorio, ha seguido adelante con la esperada bioserie de Vicente Fernández basada en la biografía no autorizada de la periodista Olga Wornat, donde expone claroscuros de la vida del cantante.

El productor ha justificado su decisión de basar su obra del libro "El último rey" debido a que las polémicas del "Charro de Huentitán" son del dominio público gracias a que los mismos medios de comunicación se han dado a la tarea de difundir en su momento.

"Tenemos la presión que se debe de tener con una producción, pero también hay que tener la serenidad para ir fluyendo en el trabajo... Cosas que ustedes mismos publicaron, que ustedes mismos dieron a conocer al público. Entonces, hay cosas que yo no puedo evadir, pero al final del camino creo que estamos haciendo un gran homenaje", declaró Osorio ante la prensa rosa.

¿Se han comunicado los Fernández con Juan Osorio?

A pesar de que Juan Osorio se fue por el camino de las polémicas en la vida del intérprete de "Acá entre nos" y que esto le valió la molestia de los Fernández, estos no se han puesto en contacto con él, mencionó.

"No, para nada, en lo absoluto lo he tenido. Ningún contacto, la verdad es que no tengo tiempo. La producción es muy demandante, estamos a horarios muy forzados; empezamos muy temprano, aquí llegamos hoy a esta locación a las 5 y media de la mañana y estamos terminando 2 de la mañana, 1 de la mañana. Entonces, no tengo tiempo, la verdad, ahorita estamos ya con la fecha a iniciar al aire el 14 de marzo y la verdad es que es eso lo que me tiene muy ocupado", declaró.

¿Le importa lo que piensen los Fernández?

A pesar de que en vida "El Charro de Huentitán" trató de acallar sus polémicas para evitar afectar a su familia y en especial a su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor "Doña Cuquita", estos serán tocados en la bioserie porque estará basada en un libro "y en el libro se tocan muchos temas que obviamente sí, van a estremecer a la familia, pero al final del camino todo es una historia, un homenaje".

En este caso Juan Osorio dijo que no puede omitir cosas que todo el mundo conoce, por lo que su trabajo es sólo el de plasmarlo en la pantalla. Sin embargo, aclaró que el personaje de Merle Uribe no estaría. Cabe destacar que ésta bailarina y actriz declaró haber estado con el charro durante varios años.

Al final dijo que la gente se va a enganchar mucho porque habrá cosas muy interesantes.

SIGUE LEYENDO:

Surge VIDEO de Christian Nodal a los 18 años cantando 'Adiós Amor' completamente desafinado

Oscar 2022: Ellos serán los presentadores de la ceremonia; ¿cuándo y dónde ver los premios?

Christian Nodal hace historia: Se convierte en el primer mexicano en romper este récord mundial