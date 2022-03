Juan Osorio reta a la Dinastía Fernández con bioserie NO autorizada; ¿exhibirá al Charro de Huentitán?

Así como se ha hecho con otros artistas de renombre es natural que el fallecido Vicente Fernández también tenga su bioserie, proyecto en el que su publico lo mantendrá más vivo que nunca y conocerá un poco más a fondo quién era "El Charro de Huentitán" en su vida personal.

El encargado de hacer esto posible no pudo ser otro que el productor Juan Osorio, mismo que ha sido entrevistado en diversas ocasiones para hablar de la obra. Sin embargo, ésta no es sencilla, pues existe una versión que está autorizada y otra que no, hecho que generó polémica.

La parte "oscura", que ha sido rechazada por la familia del cantante, se aloja en el libro "El último rey" de la periodista Olga Wornat. Es ésta misma en la que se basó Osorio para crear "El último rey: El hijo del pueblo". En este caso, lo que pareciera una especie de confrontación con la Dinastía Fernández, no lo es y él mismo lo aclaró.

Juan Osorio le envía mensaje a los Fernández

El ex de Niurka Marcos aseguró que le tiene gran respeto y cariño a la memoria de Vicente Fernández; sin embargo, también mencionó que existen hechos que no pueden ser omitidos cuando pertenecen al dominio público; "hay cosas que no se pueden ocultar", señaló en una entrevista de acuerdo con Infobae.

En este caso, parece ser que los amoríos del famoso charro se verán en la pantalla chica así como la presunta relación de su hijo mayor, Gerardo Fernández, con el crimen organizado. Sin duda, temas espinosos que no son tan del agrado para la familia, pero que en su momento sonaron muy fuerte.

Sobre otras series que se hagan, mencionó que no le preocupan, pues el que decide al final es el público y está seguro de que será de su agrado al final debido a que se manejará con responsabilidad.

Pablo Montero y Salvador Sánchez serán los encargados de darle vida al personaje que México amó por su música vernácula. La bioserie constará de dos temporadas, la primera de 10 capítulos y la segunda de 20.

