Juan Rivera hace "reset" y preocupa a sus seguidores; Lupillo le contesta ¿limaron asperezas? | VIDEO

Después de tantas polémicas dentro de la Dinastía Rivera, Juan decidió hacer un "reset" con su familia y lanzar cartas abiertas a sus hermanos a través de su cuenta de Instagram. En este caso, "abrió su corazón" con cada uno y expresó su sentir desatando con esto las evidentes respuestas.

"Empecé a escribir lo que siento a diario de cada ser querido. Empecé con mi mamá, luego mi papá, Pedro, Gustavo, Jenni, Lupe, yo, Rosie y hoy mi esposa. ¿Por qué hice esto?, no sé. Creo que a veces es necesario regresar a las bases a los inicios, a los principios, porque nos podemos dejar guiar o perder por diferentes emociones. Al final de cuentas lo que más he querido en mi vida es mi familia", declaró el cantante durante una entrevista en De Primera Mano.

Sobre la respuesta de Lupillo Rivera, mencionó que no escribió nada de manera mal intencionada, pues su familia es lo más importante para él y desea estar apegado a ella o de lo contrario se sentiría perdido. "Desafortunadamente mi situación con mi carnal es la que es y ¿se arreglará?, no sé?", mencionó.

Juan Rivera acepta que está molesto

Sobre la posible reacción que tendría cuando vea a su hermano Lupe, Juan declaró que no sabe lo que pasaría. Dijo que no es una persona rencorosa, pero en esta ocasión se dijo "muy molesto porque se me han levantado falsos que no van y eso no es chido. Entonces no sé cómo reaccionaría, no sé si reaccionaría de coraje, no sé si lo ofendiera", comentó.

Aunque aclaró que no ofendería a sus hermanos por el respeto que les tiene sí aceptó ser una persona impulsiva, por lo que consideró como mejor salida para él "no ponerme en una situación de esas".

Juan aclaró que no está en sus planes despedirse, pues muchos de sus seguidores se preocuparon por él al tener esta acción en Instagram. De igual manera, mencionó que su inspiración le llega cuando está haciendo ejercicio o termina de hacerlo.

SIGUE LEYENDO:

Reportero se viraliza tras ser interrumpido por su MAMÁ durante enlace en vivo | VIDEO

Maribel Guardia: ¿Qué hizo la actriz con el anillo que le dio Joan Sebastian? | VIDEO

Caín Velásquez: Éstas fueron sus 5 mejores peleas dentro de la UFC | VIDEO