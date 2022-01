Juan Rivera niega haber pagado a mujeres para abortar; reta a Lupillo Rivera a presentar pruebas

La familia Rivera continúa como blanco de la polémica luego de que Chiquis revelara robo a una de las empresas que su madre, “La Diva de la Banda”, dejó como legado; esta vez fue Juan Rivera el que respondió a las acusaciones de su hermano, el cantante Lupillo, quien lo señaló de hacer que algunas mujeres abortaran.

Juan Rivera realizó una conferencia de prensa este lunes 10 de enero en la que habló del robo a las empresas de la fallecida cantante Jeniy Rivera, así como de las acusaciones que lanzó su hermano Lupillo Rivera asegurando que el pleito entre ellos comenzó desde hace algunos años.

“Ahí te va, siquiera yo los dejé vivir si quiera yo los deje ser, convertirse en un ser, no tuve que andarle pagando a viejas pa’ que se sacaran los niños compa, por tenerle temor de perder a la familia, no, yo a mis hijos los deje crecer, vivir y respirar, eso es nomás pa’ que pienses las cosas que yo sé y que no las sigo, por que siempre te he dicho, no está correcto hacerlo”, dijo Lupillo Rivera en un video compartido en redes sociales.

“Yo no sé cuánto vale un bebé para ustedes”, dijo Juan Rivera calificando como delicada la acusación de su hermano, por lo que lo retó a presentar pruebas de lo que dijo en su video compartido en redes sociales. Añadió que con dicha acusación no sólo lo está insultando a él, también a “las supuestas mujeres que lo hicieron porque vendieron una vida por dinero”.

Pleito en la dinastía Rivera

Chiquis Rivera fue la primera en revelar el robo de 80 mil dólares en Jenni Rivera Fashion, empresa que estuvo a cargo de su tía, Rosie, hasta hace algunos días que su hermana Jacquie tomó el control como directora.

Tras lo sucedido Lupillo Rivera no dudó en externar su apoyo a sus sobrinos, los hijos de “La Gran Señora”, y se lanzó contra sus hermanos que desde la muerte de la cantante se mantuvieron a la cabeza de las empresas. Señaló que si tuvieron acceso a todo el dinero entonces se pudo hacer hecho un robo mayor.

En entrevista para El Gordo y la Flaca, Lupillo Rivera arremetió contra Juan por los 300 mil dólares que estaría pidiendo por su trabajo al interior de las empresas de su fallecida hermana, además del sueldo mensual que se había acordado que recibiría.

“Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a platicar eso’. No, no. Pero si yo me enojo quiere decir que hay un problema, y no debe de existir eso. Cuentas claras, amistades largas, así de fácil”, dijo Lupillo.

