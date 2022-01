Lupillo Rivera arremete contra su propio hermano: "no tiene madre"

Lupillo Rivera es el más reciente integrante de la familia de Rivera que se ha unido a la polémica desatada por el presunto robo de una parte del dinero que la fallecida cantante dejó a sus hijos, tras su muerte ocurrida el 9 de diciembre de 2012. Fue este viernes que "El Toro del Corrido" volvió a convertir este tema en tendencia luego de arremeter en contra de sus hermanos por el supuesto mal manejo de los bienes que la "Diva de la Banda" heredó a su familia.

En concreto, Lupillo Rivera se fue contra su hermano Juan, con quien ha protagonizado desde mayo de 2021 un enfrentamiento verbal que sigue trascendiendo con sus más recientes declaraciones, las cuales concedió durante una entrevista en el programa "El Gordo y la Flaca" en donde aseguró de manera rotunda que él ya no debería estar pidiendo más dinero de lo que se estipuló sería su salario hasta ahora.

Hay que recordar que tanto Juan Rivera como Rosie, ambos hermanos del cantante y de Jenni, han administrado la fortuna que dejó la artista tras su fallecimiento, sin embargo, esta semana Chiquis Rivera, la hija mayor de la cantante, reveló el supuesto robo de 80 mil dólares que existió en una de las empresas de Jenni Rivera, y señaló a alguien cercano a Rosie como presunto responsable del desfalco. En sus declaraciones, Lupillo brindó su total respaldo y apoyo a sus sobrinos en esta lucha de acusaciones, en las cuales los implicados se han defendido cada uno con distintos argumentos.

¿Por qué se enfureció Lupillo con su hermano Juan?

Además del supuesto robo de 80 mil dólares a una de las empresas heredadas por la cantante Jenni Rivera, Juan fue acusado por sus sobrinos de haberles solicitado el pago de 300 mil dólares por concepto del trabajo que habría realizado dentro de Jenni Rivera Enterprises, una de las empresas que creó la "Diva de la Banda", motivo que dio pie a Lupillo para hacer pública su opinión sobre el asunto, y brindar el total respaldo a sus sobrinos en esta batalla de argumentos y declaraciones.

Lupillo Rivera se fue con todo contra su hermano Juan a quien le aseguró que "No tiene madre" por estarle pidiendo esta suma de dinero a sus sobrinos, ya que además aseguró que no tendría por qué estar pidiendo más dinero de lo que se contempló sería su salario desde un inicio.

“Eso de que quieran pedirle ahora dinero a los sobrinos por estar ahí, eso no tiene madre, la neta. O sea, así de claro, no va. Cuando eres empleado de cualquier empresa, eres simplemente un empleado. Si Juan tuvo buenas ideas, pues hay que aplaudirle sus ideas, pero hasta ahí”, declaró Lupillo Rivera sumamente molesto por el actuar de su hermano Juan. Además dio a entender que sí cree que el robo de los 80 mil dólares, denunciado por su sobrina Chiquis, lo realizó Juan.

Esto debido a la actitud que tomaron tanto Juan como Rosie en el momento en que Janney Marin Rivera, mejor conocida como "Chiquis", dio a conocer públicamente el año pasado que se estaba llevando a cabo una auditoria en las empresas de Jenni debido debido a que no se entregaron los reportes solicitados. Una vez que se entregaron los resultados de este procedimiento fue que el desfalco salió a la luz.

“Cuando tú haces un trabajo y no tienes nada que esconder, muestras todos los papeles inmediatamente, no tienes que andar esperando ‘vamos a hacer esto’, ‘vamos a platicar eso’. No, no. Pero si yo me enojo quiere decir que hay un problema, y no debe de existir eso. Cuentas claras, amistades largas, así de fácil”, arremetió Lupillo durante la entrevista. Además el "Toro del Corrido" dio a entender que es muy probable que este robo no haya sido el único ya que si alguien con acceso a estos bienes pudo sustraer una mínima cantidad, también pudieron haber robado montos mayores.

“Como le dije yo a Chiquis directamente: ‘De los 80 mil que sabes tú. Si tienes 10 millones de dólares no te vas a robar 80 nomás; si vas a robar, vas a robar bien’”. Finalmente el hermano de Jenni Rivera también se fue contra su madre, Rosa Saavedra, quien también ha entrado en la confrontación al hablar mal de sus nietos, los hijos de la "Diva de la Banda", y señaló que en su familia la ambición ha estado ganando terreno.

