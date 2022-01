Discordia en la Dinastía Rivera: supuesto "robo" pone en pie de lucha a Chiquis Rivera y los hermanos de Jenni

Las peleas entre los integrantes de la familia de la fallecida cantante Jenni Rivera continúan, pues ahora varios de ellos están en medio de la polémica luego de que Chiquis Rivera acusó en un video publicado en redes a su tía Rosie de supuestamente ocultar el robo de 80 mil dólares a las empresas de la "Diva de la Banda", misma que hasta hace poco cuáles administraba.

En una transmisión que realizó por medio de sus redes sociales, en la que se le notó enojada y con muchos sentimientos encontrados, Chiquis comunicado de su tía, en donde informó que ya no se haría cargo de las empresas Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, misma que ahora quedarán en manos de Jaquie Rivera, luego de la petición de la contabilidad.

Por otro lado, hay que señalar que Chiquis aseguró que sus hermanos y ella, son los que deberían hacerse cargo de estas empresas a pesar de que eso no está en el testamento, pues ellos son hijos de la “Diva de la Banda”, por lo que están en su derecho.

Incluso aseguró que en su momento que su hermano Johnny en su momento quiso hacerlo, sin embargo, ella le dijo que no, pues no quería causar ningún problema, pero Rosie tenía una responsabilidad de dar una contabilidad anualmente como albacea, algo que nunca pasó.

Asegura que cuando eran niños nunca se les dio nada, pues confiaron en sus familias, sin embargo, llegó el momento cuando Jhonny cumplió los veinte años y él se puede hacer cargo, por lo que lo apoya.

Solamente quieren saber sobre el manejo del dinero

Por otro lado, Chiquis aseguró que le duele mucho que su familia se encuentre en un circo mediático y que es algo que la avergüenza, pero que el hecho de romper el silencio para hablar por sus hermanos, no quiere decir que tengan intenciones de quedarse con todo el dinero de su madre, pues solamente querían que les responden sus preguntas de cuánto es el monto actual de la herencia.

“Me acabo de dar cuenta que hace un par de años alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía”, comentó durante el video.

“Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia”, finalizó Chiquis Rivera.



Lupillo Rivera a favor de Chiquis Rivera

Luego del video publicado por Chiquis Rivera, ahora el hermano más cercano a Jenni Rivera, Lupillo Rivera, salió en defensa de su sobrina y se dijo a favor de sus declaraciones.

”Ustedes no están haciendo nada mal, y sí, el legado de tu mamá es de ustedes. Ella trabajó para ustedes, nada más ¡ustedes tienen todo el derecho de vivir del nombre Jenni Rivera para siempre!”, se lee en el mensaje de Lupillo Rivera.

