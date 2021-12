Alberca, spa y cava de vinos: Jenni Rivera vivió en esta mansión de ensueño; así es por dentro

La imponente cantante, compositora, diseñadora y empresaria, Jenny Rivera, dejó un vacío en el regional mexicano cuando murió en un trágico accidente el 9 de diciembre de 2012. Su vida estuvo plagada de los lujos que trae consigo la fama, entre ellos una ostentosa mansión valuada en siete millones de dólares.

La propiedad de 910 metros cuadrados fue vendida con anterioridad a Nick Lachey, ex integrante de 98 Degree, y a su esposa Vanessa Minnillo, quienes la compraron en 2016 por cuatro millones de dólares.

La casa fue vendida en 2020 por segunda ocasión en 6.7 millones de dólares (Foto: Dirt.com)

La mansión no sólo destaca por su imponente estructura externa, también se encuentra en una zona exclusiva desde su construcción en 1999. El inmueble cuenta con siete habitaciones y nueve baños, de acuerdo con el portal Dirt.com.

“La Mariposa de Barrio” disfrutaba de puertas de hierro forjado y una fuente escalonada en medio de su estacionamiento. Al entrar, los invitados se encontraban con unas escaleras dobles por debajo de un techo de 5.5 metros de alto.

Los hijos de Jenni rivera tomaron la decisión de vender el inmueble (Foto: Dirt.com)

En la sala se construyó una enorme pared de ventanas curvas con un vista privilegiada tanto de noche como de día. Su comedor principal también brilla por su opulencia con capacidad para diez personas, una barra húmeda de mármol, cava de vinos y un comedor informal que antecede al cuarto de juegos y a la sala de medios de última generación.

La lujosa casa fue vendida a una pareja (Foto: Dirt.com)

Por si fuera poco, la habitación principal del lugar es una suite que tiene sala, chimenea y terraza privada y el patio es decorado con un parque infantil y una cascada con pilas de roca.

La mansión, que cuenta con spa y alberca privada, fue adquirida por “La Diva de la Banda” en el 2008. Pagó, a diferencia de sus compradores, 3.3 millones de dólares. La casa se puso a la venta tras la muerte de la cantante. “Es demasiado grande, es un gasto que siento que no es necesario, que prefiero guardar el dinero a los niños. Es difícil, yo me pongo a pensar cuando la gente viene a ver la casa, me dan ganas de llorar, no la quiero vender”, dijo “Chiquis” Rivera, heredera de la fallecida artista.

Jenni Rivera falleció en un trágico accidente en 2012 (Foto: Dirt.com)

Aunque la propiedad fue vendida a Lachey, la pareja decidió volver a vender la propiedad en 2020 por 6.7 millones, al mismo tiempo que adquirían otra propiedad de 5 millones en el suburbio de Tarzana en Los Ángeles, California.

