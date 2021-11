Chiquis Rivera revela cómo reaccionó “La Diva de la Banda” a su romance con otra mujer

Durante la última edición del podcast llamado “Chiquis and Chill”, la polémica hija de “La Diva de Banda”, Chiquis Rivera, sorprendió a sus fans al revelar nuevos detalles del romance que tuvo con otra mujer cuando tenía 23 años, además, confesó lo difícil que fue “salir del closet” ante su madre Jenni Rivera, quien no veía con buenos ojos la orientación sexual de su hija.

Cabe mencionar que Chiquis Rivera ya había abordado el tema de su orientación sexual en su libro de 2015 titulado “Perdón” en el que también explicó que el rumbo de su vida se vio condicionado por un abuso sexual cometido en su contra por su propio padre, José Trinidad Marín y respecto a esta situación en el podcast señaló que fue con una mujer con quien se sentía amada sin que quisieran propasarse.

“Lo extraño es que ni siquiera tenía algo sexual con esta chica. Todo era mental y yo me sentía diferente y no sentía la presión, porque yo fui abusada sexualmente, de tener relaciones sexuales. No había sexo, solo nos besábamos y nos agarrábamos de la mano y yo sentía que, ‘Oh, alguien me quiere sin querer tocarme, sabes, de manera sexual’”, señaló que cantante, quién también recordó que fueron sus hermanas las que pusieron al tanto de la situación a Jenni Rivera.

Chiquis Rivera aseguró ser 20% homosexual. Foto: Especial

Jenni Rivera amenazó a Chiquis Rivera

Chiquis Rivera señaló que fue un proceso sumamente complicado el haber “salido del closet” ante su madre, principalmente por sus creencias religiosas, además, mencionó que tuvieron diversas confrontaciones en las que la también influencer no se explicaba el motivo por el que su madre no aceptaba su homosexualidad sabiendo que convivía con muchas personas de la comunidad LGBT+ todo el tiempo, no obstante, aseguró que “La mariposa de barrio” no dio su brazo a torcer, incluso, destapó una fuerte amenaza de la que fue objeto.

“Si quieres ser gay. Si quieres estar con esta chica, entonces tienes que irte de la casa y perderás todos los beneficios que tienes como mi hija”, habrían sido las palabras de Jenni Rivera al enterarse de la orientación sexual de Chiquis Rivera, quien a la postre terminó su relación con la misteriosa mujer, cuya identidad no fue revelada, para casarse con Lorenzo Méndez, de quién se divorció en 2020.

Jenni Rivera no veía de buena manera la orientación sexual de Chiquis Rivera. Foto: Especial

Cabe mencionar que Chiquis Rivera también hizo énfasis en la bisexualidad de Johnny, su hermano menor y aseguró que hay un “gen gay” en su familia, incluso, aseguró que considera que un 20% de su persona es homosexual detallando que es cuando bebe alcohol cuando más siente ganas de estar con una mujer, no obstante, refirió que está segura que si su madre viviera hubiera aceptado a sus hijos tal como son pues el amor que les tenía era muy grande.

“Creo que si ella estuviera aquí y así como están las cosas y lo que hubiera sabido y sabiendo cómo quería a Johnny, su hijo menor, hubiera sido difícil para ella. Probablemente no le hubiera hablado por un tiempo, pero, eventualmente hubiera entendido. Estoy segura de esto porque ella amaba a sus hijos más que nada”, finalizó la cantante.

