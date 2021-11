Jenni Rivera: A nueve años de su muerte, su mamá revela detalles de la diva de la banda

El próximo 9 de diciembre se cumplirán 9 años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, ante este aniversario luctuoso, su madre doña Rosa Saavedra reveló varias situaciones que se vivieron dentro de la Dinastía Rivera. Asimismo, recordó a su hija, Dolores Janney Rivera Saavedra, nombre real de la artista.

Doña Rosa mencionó que Dios le ha dado mucha fuerza, mucha salud para aguantar la situación, pues dijo que la pérdida de un hijo es lo más doloroso y más de la manera en la que sucedieron las cosas (accidente aéreo). "Fue en un momento trágico y para todos, me imagino, para mi, para sus hijos, para mis nietos, hermanos, padre, para todos fue un momento muy difícil y lo sigue siendo", detalló.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó que qué era lo que en la soledad le dice a "La Gran Señora", cuando habla con ella en esa conexión que sólo entre una madre con sus hijos:

"Pues le digo que la extraño mucho. Que cómo quisiera abrazarla nada más, porque abrazas a todos tus hijos, pero sientes que algo te hace falta. Sientes que alguien te hace falta en tu corazón, en ese corazón que están todos... estoy esperando yo el día en que me vaya con ella. Ahora que estuve tan enferma del Covid, la soñaba en un edificio grande y la soñaba comiendo que estábamos compartiendo y es duro porque despiertas y ves que ya no es la misma que no es cierto lo que estás soñando", platicó para el comunicador.

¿Se ha manifestado Jenni desde el más allá?

Doña Rosa no atendió directamente esta pregunta y compartió una experiencia que tuvo que fue el encontrar unas imágenes de la boda de su hijo, evento al que asistió Jenni, pero tenía un semblante triste debido a que su marido no la quiso acompañar. Quien tuvo el papel de acompañante fue el hijo de una de sus amigas.

¿Qué problemas hay en la Dinastía Rivera?

El periodista de espectáculos le cuestionó a Doña Rosa que ante los problemas que tienen divididos a los Rivera, por qué no ejerce su papel de matriarca y los vuelve a juntar para que olviden sus diferencias; ella respondió que no

"Para mi sería fácil, pero en todas las familias existe. Unos tienen un genio y otros tienen otro. Ahí donde ven a Juan con todo su tamaño, así como tiene lo alto, la altura tiene el corazón de grande. No todos son iguales", mencionó.

