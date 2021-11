Cero tolerancia en Exatlón México: Conquistadores pierde a Jair; ya no aguantarán "burlas" de los ROJOS

Jair Regalado se convirtió en el perdedor de este domingo en el Duelo de Eliminación de Exatlón México tras caer frente a sus compañeros Ramiro y Yusef. En un reñido enfrentamiento en un circuito complejo, las cosas no resultaron bien para el experto en Parkour.

Frente a sus compañeros, le dijo que Antonio Rosique que tiene un choque de emociones, pues se siente bien y mal a la vez, dado que no le agrada para nada la idea de abandonar el programa, pero contento por haber formado parte del reality y también haber sido parte de la Conquistadores.

"Es algo que no quería, me siento mal. Me encariñé mucho con el equipo y me duele. Agradezco a mi equipo porque confiaron en mi. Siempre se acercaban a mi y yo a ellos, me recibieron de buena manera. Es un equipo lleno de amor, de confianza. Estoy feliz por haber sido parte de esto. Iba muy bien, pero simplemente me bloqueé. Aprendo de ello y tomo esta derrota como un aprendizaje. Se que a veces se pierde y a veces se gana y cuando se pierde se debe de cambiar la mentalidad a algo positivo", declaró Regalado en el cierre de la semana 15.

"Me siento feliz y triste, está raro pero me voy contento porque afuera hay personas que me apoyan. Si caigo mil veces, me voy a levantar mil veces", manifestó el jarocho.

Por su parte, Macky González pidió la palabra y le aseguró a Jair que estaban orgullosos de él, pues "eres nuestro malandrito, el que nos hacía falta. Salúdanos a Ernesto y te queremos mucho", le dijo antes de que él saliera del programa.

Continúa la polémica entre Conquistadores y Guardianes

Al parecer, la semana 16 arrancará con todo, pues el comportamiento de los Guardianes ya está colmando la paciencia de algunos integrantes de Conquistadores, en este caso de Ramiro, Yusef y "Koke" Guerrero.

Tal parece que la presencia de Emilio Rodríguez "Spartacus" vino a alterar la buena relación que ambas escuadras mantenían. Es este caso, el rojo se refirió a varios de los azules como fitness y porristas, algo que encendió los ánimos.

Ahora, los azules adelantaron que no tolerarán más a los rojos, pues ya hacen burlas cada que ganan algún enfrentamiento dentro de los circuitos: "Estoy cansado de actitudes del equipo rojo", "Hay que bajarlos de su nube", "Si quieren jugar así, nos vamos a poner las pilas", fueron algunas de las declaraciones que realizaron los Conquistadores.

SIGUE LEYENDO:

"¿Quién es la máscara?": Sandra Echeverría era Androide, la treceava ELIMINADA del programa

Silvia Pinal enamoró a todos estos famosos con su indiscutible belleza

Diego Boneta: así lo inspiró su abuela para seguir su más grande sueño | VIDEO