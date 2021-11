"Aplasten al insecto": polémico atleta de Exatlón México INSULTA a Ramiro tras perder contra él

Tal parece que Emilio Rodríguez llegó para ponerle ese condimento, que a veces le hace falta a Exatlón México, para darle un sabor extra a las competencias que tantas emociones despiertan y más en los domingos de Duelo de Eliminación dentro del reality.

En este caso, los comentarios que ha realizado "Spartacus" ya generaron molestia dentro de los Conquistadores, en especial para Ramiro Garza quien levantó la voz y aseguró que el contrincante rojo habla mucho, pero no dice las cosas de frente. Las cosas podrían salirse de control o provocar que los encuentros se tornen más reñidos, pues es lógico que cada equipo apoye a su compañero.

¿Qué es lo que está diciendo Emilio?

Resulta que Spartacus manifestó una idea sobre varios de los integrantes de Conquistadores. En este caso dijo que "el Duende ('Koke' Guerrero) es porrista y el otro es fitness y nada más modela, qué competencia nos van a dar afuera", mencionó frente a algunos de sus compañeros, quienes rompieron en risas.

Cabe destacar que no era la primera vez que manifestaba estas ideas, pues el "Hércules regio" mencionó que Mariana les comentó todo lo que Emilio había dicho. Por supuesto que esto los hizo enojar mucho y lo comentaron entre ellos.

Ya para las cámaras de Exatlón México, Spartacus mencionó que "ellos no han tenido una competencia de verdad en su vida". Por su parte Ramiro mencionó que "está hablando mucho, pero le falta ahora si decirlo enfrente de nosotros porque nada más a nuestras espaldas".

Tras enfrentarse, como era la idea de Emilio, Ramiro le ganó y como moneda de pago realizó los mismos ademanes que el Spartacus cuando gana y se llevó un dedo a los labios, en símbolo de que guardara silencio.

Para Emilio, los atletas de verdad se sacrifican

Desde la Fortaleza, Emilio les comentó a sus compañeros que en caso de que tenga la palabra, él les dirá unas cuantas cosas a sus rivales, como que ser atleta no es cualquier cosa:

"Si me ponen la palabra yo le voy a decir una cosa, lo voy a callar porque realmente significa un atleta y su trabajo de 9 a 5 y él no valen para pura... Entonces, creo que está sobreestimando mucho a los atletas. Entonces para ser un atleta realmente se lleva tiempo y determinación no ir dos horas al gimnasio. Creo que cuesta sudor y lágrimas. Afuera no eres nada comparado con nosotros", mencionó Spartacus.

Emilio le pide a sus compañeros aplastar a Ramiro

Tras aceptar que perder contra Ramiro le pegó en el ego, dijo que aplicará estrategia con tal de ganar puntos para el equipo. Sin embargo, les hizo una solicitud a sus compañeros en voz clara y fuerte:

"Y por favor, quien vaya contra él aplasten al insecto", ordenó ante aplausos y risas de sus compañeros.

