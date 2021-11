Kunno sale en defensa de YosStop y Rix: "todos nos podemos equivocar"

Desde que las redes sociales se apoderaron de la atención de la humanidad entera, los artistas de cine y tv tuvieron una seria competencia con los llamados "influencers", jóvenes que con el poder de su celular e Internet se hicieron de un foro y posteriormente, de mucha fama.

México no es la excepción de estos personajes que han utilizado plataformas como YouTube, Instagram o Tik Tok para hacerse de un nombre a base de bailes, "consejos" y ocurrencias simples. Luisito Comunica, Kimberly Loaiza, Juanpa Zurita, Yuya y Caeli son algunos de ellos.

Todos con pros y contras que les han valido críticas positivas y negativas, siguen adelante con sus apariciones en las mencionadas redes, que les dejan grandes cantidades de dinero por su trabajo. Sin embargo, también están los polémicos que terminaron por rebasar la línea de la legalidad.

Kunno pide empatía para YosStop y Rix

Otro de los tiktokers más reconocidos y que hoy en día se encuentra dentro de los más populares es Kunno, quien ya ha sido portada de revistas y hasta ha probado suerte en el terreno de la música. La última declaración que llamó la atención es que desea aparecer en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Ahora, el joven de 21 años, alzó la mano en favor de YosStop (Yoseline Hoffman) y Rix (Ricardo González), la primera acusada por presunta pornografía infantil y el segundo por supuesto abuso en contra de Nath Campos. En estos casos, en particular, mencionó que "todos nos podemos equivocar" y "aprender de nuestros errores".

“La gente luego ve que los influencers como que ya no son personas, pero en realidad todos somos humanos y todos nos podemos equivocar, de diferentes maneras simplemente aprender de esos errores y cambiar y dar el ejemplo. Con eso la gente se va a dar cuenta que al final los influencers no son algo más grande ni algo más chiquito, todos somos iguales”, mencionó el intérprete de "Tal Vez No", de acuerdo con Actitud Fem.

Como era de esperarse, esto volvió a dar de qué hablar en los mencionados canales virtuales de comunicación y más en torno a un personaje que ha ganado amor y odio al mismo tiempo.

