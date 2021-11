"Su contenido es abominable": Gustavo Adolfo Infante reventó a YosStop por el caso de Ainara Suárez

El caso de YosStop sigue dando de qué hablar, pues este fin de semana se informó que un agresor de Ainara Suárez llevará una condena en libertad asistida, por lo que cientos de fanáticos piden en redes sociales que se le aplique lo mismo a la youtuber.

Cabe señalar que YosStop se encuentra presa en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla por vínculos a pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez.

Ante esta situación el conductor Gustavo Adolfo Infante ofreció su postura al respecto y generó polémica por la forma en la que se expresó de la youtuber.

A pesar de que no es de su agrado el contenido que hace YosStop, Adolfo Infante se sinceró y dijo que se le hace injusto que siga en la cárcel.

A YosStop no la conozco, no me gusta el contenido que hace, me parece abominable, me cae gordísima la tipa, pero creo que ya es demasiado para que esté en la cárcel