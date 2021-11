"Feliz cumple cucaracho, ya deposita la pensión": Exhiben al "Mimoso" por no hacerse responsable de su hija

Este lunes 22 de noviembre se dio a conocer a través del programa Chisme No Like que el Luis Antonio López, mejor conocido como "El Mimoso", fue exhibido por no hacerse responsable de su hija.

Y es que una de sus exesposas, identificada como Judith Jesenia Rodríguez, hizo una publicación con un video del cantante acompañado por la siguiente leyenda.

Feliz cumpleaños cucaracho, ya deposita la pensión

Cabe señalar que el domingo pasado el exvocalista de la Banda El Recodo cumplió 42 años. El artista nació en Concordia, Sinaloa y es el tercero de cuatro hermanos, sus padres José Cruz López Salazar y Guadalupe Flores Rodríguez; vieron que desde muy chico le nació el gusto por el canto.

Qué es un cucaracho

En México llama despectivamente a una persona de esta manera cuando se trata de alguien ventajoso, rastrero y que usa artimañas para sacar una buena tajada en cualquier situación.

Específicamente se le dice cucaracho al hombre que en una relación de pareja se desaparece y solo muestra interés cuando puede concretar un encuentro íntimo.

Es el típico que te deja en visto toda la semana y te llama en sábado a las 2 a.m.

