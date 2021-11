Laura Bozzo rompe el silencio: asegura que está en quiebra y vive de su herencia

Laura Bozzo se convirtió una vez más en noticia, esto después de darse a la fuga y ser buscada por la interpol por supuestamente evasión fiscal. La conductora peruana asegura que ella nunca quiso huir de la justicia, pero que, debido a su situación de salud, el entrar a un penal era prácticamente una sentencia de muerte.

En De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante y el resto de los presentadores del programa de espectáculo entablaron por primera vez una llamada con la peruana, quien reveló como está su estado legal y que actualmente se encuentra en quiebra debido a que mucha gente la estafó; es más, aseguró que tuvo que pedir prestado.

“Hola Gustavo, ¿cómo estás? Ha sido terrible, muy doloroso. Yo nunca he compartido con mi público que sufro una depresión clínicamente diagnosticada desde muy chica, tengo que luchar con eso. Creo que es la peor de todas las enfermedades, a parte del problema que tuve de cáncer, entonces para mí, entrar a un penal era una sentencia de muerte anticipada”, comenzó Bozzo su declaración.

Está en quiebra

Después de asegurar que ella nunca quiso deber impuestos, esto debido a que por eso puso su nombre, la conductora aseguró que está en quiebra y de hecho confirmó que no vendió la casa que empeñó.

“Yo antes de hacer cualquier cosa fui a registro público, saqué los papeles. Nunca me informaron de ser depositaria. Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo, hemos pagado lo que nos pidieron y queremos llegar a un acuerdo. Mi situación económica muestra que yo no he sido una ladrona ni nada por el estilo”, continuó Laura.

A lo que agregó: “Yo vivo de la herencia de mis padres en este momento, porque todo lo que trabajé lo perdí. En Estados Unidos me robaron, me quitaron casas. Un tipo que era mi hermano me estafó, porque soy perfecta para que me estafen. Yo solo pienso en mi programa, pero fuera de eso soy un desastre”, externó la peruana.

Dentro de su aparición aprovechó para agradecerle a sus seguidores por siempre estar al pendiente de ella, ya que si no lo hace ahora nunca sabe cuando lo pueda hacer. Se tiene que recordar que Bozzo quiere regresar a la televisión con su programa.

