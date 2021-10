Kunno revela sus deseos de cantar en el Super Bowl

Kunno se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de los últimos tiempos y es que en días recientes, el personaje que salió de TikTok afirmó ser un artista y una celebridad. Pero ahora se ha enfocado en su carrera como cantante y ha hecho una revelación que causó asombro.

Durante una entrevista para el programa Mimi Contigo, transmitida hace unos meses pero retomada hace poco en redes sociales, Kunno afirmó que uno de sus planes para el futuro en encabezar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. La grabación ha tenido miles de reacciones por parte de los cibernautas.

Aspira al Super Bowl

"Bueno pues ahorita principalmente tenemos la música por delante entonces a lo mejor está muy a futuro pero si me lo propongo lo voy a hacer y claro yo quiero hacer el halftime del Super Bowl", fueron las palabras del ahora cantante.

A lo largo de la historia, el medio tiempo del Super Bowl ha sido protagonizado por artistas de alcance mundial y por algunos considerados como iconos dentro de la música popular como Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who; así como por artistas de la talla de Madonna, Beyoncé y Lady Gaga.

Polémico

Kunno ha sido protagonista de varias polémicas en redes sociales. Una de las más recordadas es cuando decidió cobrar una gran cantidad de dinero por enviar saludos a sus seguidores. Más reciente comentó que se siento como una celebridad y no como un tiktoker, como ha sido encasillado.

"Yo no hacía nada en TikTok, hacía cosas en Instagram, pero era personal. Pero cuando hice mi primer TikTok fue una caminata para un video viral en Estados Unidos y mi primer TikTok llegó a 50 mil likes", fueron las palabras del tiktoker para el programa de YouTube Alofokeradioshow.

