Paul McCartney asegura que los Rolling Stones son una banda de covers de blues

Después de que el Paul McCartney volviera a tocar un tema sensible, en relación con la ruptura del mítico grupo The Beatles (aseguró que fue John Lennon quien "instigó" la separación) ahora regresa con una nueva afirmación que provocó diversas reacciones: consideró que los Rolling Stones son una banda de refritos de blues.

En una nueva entrevista para The New Yorker, el músico británico aclaró que "los escarabajos" eran más amplios. En cambio, refirió que la agrupación liderada por Mick Jagger tienen sus raíces en el blues, caso contrario a su extinto conjunto, del que dijo tuvo un poco más de influencias.

Cabe destacar que a pesar de la rivalidad que existió entre los grupos, su relación es más amistosa y así se vio cuando sostuvo una charla con Howard Stern en el 2020 cuando mencionó que era fanático de los Rolling Stones y los calificó de ser fantásticos, aunque no quitó el dedo del renglón y aseguró que The Beatles fue la mejor banda.

¿Cuál fue la respuesta de Jagger?

La respuesta de Jagger en aquel entonces fue muy contraria a lo que muchos pudieron esperar, pues riendo dijo que McCartney era un "amor" y que "obviamente no había competencia". Sin embargo, también sacó a relucir algunas diferencias donde dejó bien parados a los creadores de "(I Can't Get No) Satisfaction".

"Los Rolling Stones han sido una gran banda de conciertos en otras décadas y otras épocas en las que los Beatles ni siquiera hicieron una gira por la arena", mencionó durante una entrevista con Zane Lowe.

Incluso mencionó que The Beatles se separaron antes de que comenzara el verdadero de las giras (finales de la década de los 70). "Una banda es increíblemente afortunada todavía tocando en estadios y la otra banda no existe", remarcó.

Paul McCartney afirma que Lennon instigó la ruptura de The Beatles

El músico británico mantiene que no fue él, como se ha creído durante décadas, sino John Lennon quien "instigó" la ruptura de The Beatles en 1970, en una entrevista difundida este lunes por la BBC.

"No instigué la ruptura. Eso fue nuestro Johnny. No soy la persona que instigó la ruptura", reveló al periodista John Wilson, que le entrevistó para la serie "This Cultural Life" que se emitirá en BBC Radio 4 el 23 de octubre.

La cadena pública explica que, durante casi 50 años, se culpó a Paul McCartney de la separación del grupo porque en un comunicado al sacar su primer álbum en solitario en 1970 -"McCartney"- sostuvo que "no podía vislumbrar" un retorno a colaborar con Lennon en la composición de letras.

"Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo, 'Dejo los Beatles'. Y dijo: 'Es emocionante, como un divorcio'. Y entonces nos quedamos nosotros recogiendo los pedazos. La cuestión era que John quería empezar una nueva vida con Yoko y quería... acostarse en una cama durante una semana en Amsterdam por la paz. No era posible oponerse. Fue el periodo más difícil de mi vida", manifestó.

"Esta era mi banda, mi trabajo, mi vida. Yo quería que continuara, pensaba que estábamos haciendo cosas bastante buenas -Abbey Road, Let it Be, no estaba nada mal- y pensaba que podíamos seguir", declaró.

¿Cuál fue el origen de la confusión?

El músico, que en noviembre presenta su libro "The Lyrics: 1956 to the present" (Las letras: 1956 hasta el presente), explicó que la confusión sobre la situación de la banda aumentó porque tuvieron que pretender que seguían unidos durante unos meses mientras el nuevo representante, Allen Klein -con quien McCartney no estaba de acuerdo-, cerraba algunos aspectos del negocio.

El músico acabó demandando a sus compañeros ante el Tribunal Superior de Londres para conseguir una disolución de la relación contractual a fin de evitar que la música quedara en manos de Klein, indicó la BBC.

Con información de The New Yorker | EFE

TE PUEDE INTERESAR | The Beatles: Publican libro conmemorativo por los 50 años del "Let It Be"