Abbey Road: 52 años del ÚLTIMO ÁLBUM que grabó The Beatles antes de su separación

En la primavera de 1969, el The Beatles se reunieron para enfrentar su destino después de las caóticas sesiones de grabaciones del proyecto "Get Back" (después rebautizado como "Let It Be") de inicios de año y que dejó constancia de que la camaradería que alguna vez reinó entre ellos había desaparecido de manera definitiva.

La fricciones entre ellos llegaron al límite cuando John Lennon, George Harrison y Ringo Starr decidieron elegir a Allen Klein como nuevo representante, con la promesa de renegociar su catálogo con EMI, en miras de mejores regalías en un futuro. Paul McCartney se negó y el fin de la agrupación era inminente.

El fin de The Beatles

A pesar de las diferencias, sabían que podían entregar un mejor trabajo discográfico que lo realizado durante las sesiones del "Get Back", fue por ello que se reunieron con George Martin, su productor de cabecera, para grabar "Abbey Road", que fue recibido como un auténtico canto de cisne.

"Sabían que era el último álbum que grabarían juntos, así que las sesiones fueron muy agradables", fueron las palabras de Martin al recordar el proyecto algunos años después. La mano del productor se volvería clave para el ecléctico sonido que caracteriza al disco. Algunos lo asemejan a una ópera con elementos de rock, sobre todo en el llamado 'medley' final.

El canto del cisne

John Lennon se mantenía enfocado en el activismo sociopolítico que había emprendido junto con su esposa Yoko Ono en favor de la paz que sus responsabilidades dentro del Cuarteto pasaron a segundo plano. Sin embargo, entregó piezas interesantes como "Sun King", "Mean Mr. Mustard", "Polythene Pam", así como "I Want You (She's So Heavy)", que cuenta con una máquina de viento y termina de manera abrupta y "Because", inspirada en la melodía "Claro de Luna" de Beethoven.

Mientras que George Harrison, que ya había dado muestras de su valía como compositor en el "Álbum Blanco" (1968), aportó dos de sus canciones más sobresalientes: "Here Comes The Sun" y "Something", posiblemente la mejor canción de amor en la historia del rock. "Abbey Road" se convirtió en el segundo álbum de The Beatles en tener una canción de Ringo Starr, quien aportó la alegre "Octopus's Garden".

Por su parte, Paul McCartney fue el autor del 'medley' que cierra el disco: "Golden Slumbers"/"Carry That Weight"/"The End", la muy bella "Oh, Darling" y "You Never Give Me Your Money", inspirada en la polémica llegada de Allen Klein a Apple.

Pero la canción clave es "Come Together"; Lennon se inspiró en Chuck Berry, pero McCartney sugirió alentar el ritmo. Mientras que Ringo se inventó un redoble de batería casi funky y con un solo de guitarra muy bluesero a cargo de Harrison. Fue un momento mágico ya que se convirtió en la última sesión con los cuatro beatles juntos.

Cruzan la calle

"Abbey Road" fue publicado junto con una portada que de inmediato se convirtió en una de las más célebres de la historia. Los cuatro miembros de The Beatles cruzando la calle, lo que desató toda una teoría sobre la supuesta muerte de Paul McCartney. La carátula ha sido una de las más parodiadas de la historia.

Aunque no fue el último disco publicado por el Cuarteto de Liverpool, fue el último que grabaron como agrupación ya que John Lennon comunicó a sus compañeros que abonaba a la banda el 20 de septiembre de 1969, tan solo seis días antes de la publicación de "Abbey Road".

Una de las mejores portadas de la historia.

Foto: @thebeatles.

Por RODRIGO CASTILLO.