Este es el orden cronológico de todos los discos de Nirvana para que te adentres en el grunge de los 90

Nirvana es, sin lugar a dudas, una de las bandas más emblemáticas de los años 90, y su influencia en la música sigue siendo indiscutible. A través de sus discos, no solo definieron el grunge como género, sino que también representaron a toda una generación que buscaba un escape ante las opresiones del mundo, siendo este sonido la vía perfecta para retar al sistema establecido mientras hacían historia en la industria.

El sonido del grunge está marcado por el uso de guitarras eléctricas distorsionadas, una batería simple pero potente y líneas de bajo pesadas y melódicas. Sin embargo, lo que realmente distingue al grunge es su enfoque emocional, pues a diferencia de los géneros de rock anteriores, que a menudo se enfocaban hacer ruido arriba del escenario, el grunge mostraba un enfoque más visceral y honesto hacia las emociones humanas. Las letras del grunge a menudo trataban temas de alienación, depresión, frustración, desamor y lucha interna.

De esta forma, el grunge con su espíritu de rebeldía y su sonido imperfecto, representa una de las últimas grandes revoluciones en la música popular y lo mejor es que hoy en día sigue vivo no solo en los discos que dejaron bandas como Nirvana, sino en las influencias que se sienten en lo que conocemos hoy en día y la mejor forma de adentrarte en el centro del movimiento es recorrer su discografía en orden cronológico.

Los discos de Nirvana en orden cronológico

Aunque Nirvana es mundialmente conocida, siempre es una buena oportunidad para recordar cómo su esencia fue evolucionando hasta consolidarse como una de las bandas más importantes en la historia de la música. Por ello, aquí te presento un recorrido cronológico de la discografía del agrupación, explorando las características de cada uno de sus álbumes y cómo contribuyeron a la evolución del sonido y la estética del grunge.

Las bandas que ayudaron a definir el sonido grunge son ahora legendarias, y su música sigue siendo escuchada y celebrada en todo el mundo.

Fotografía: Pinterest.

Bleach (1989)

El debut de Nirvana es un disco crudo, primitivo y lleno de energía juvenil ya que "Bleach" fue grabado con un bajo presupuesto y lanzado a través del sello independiente Sub Pop. Producido por Jack Endino, este disco refleja las influencias de bandas como The Melvins, Mudhoney y Black Sabbath, por lo que las canciones están llenas de riffs rudos y la voz desgarradora de Kurt Cobain, quien ya comienza a delinear su estilo único: melódico pero abrasivo, melancólico y lleno de rabia.

Temas como "About a Girl" y "Love Buzz" ya presentaban la habilidad de Cobain para escribir canciones con una gran carga emocional, pero con una producción que le daba un aire de caos. "Bleach" es un disco que refleja la vitalidad del sonido underground de Seattle en esos días, y aunque no marcó el inicio inmediato de la fama para la banda, sí preparó el terreno para lo que vendría después.

Nevermind (1991)

Este disco no solo consolidó a Nirvana como una de las bandas más grandes de la década de los 90, sino que, al mismo tiempo, cambió el curso de la historia de la música ya que con la entrada del productor Butch Vig (conocido por su trabajo con Garbage y Smashing Pumpkins), la banda dio un giro hacia una producción más pulida, pero sin perder la esencia de su sonido crudo.

"Nevermind" está lleno de himnos de la juventud de la época, con canciones como "Smells Like Teen Spirit", que rápidamente se convirtió en un himno generacional y en la carta de presentación de la banda. Pero no sólo eso, pues el álbum incluye otras joyas como "Come as You Are", "Lithium" e "In Bloom", las cuales continúan siendo algunas de las canciones más icónicas en la historia del rock. Es así como con Nirvana logró un equilibrio entre la estética punk y la energía del hard rock, siendo un éxito rotundo, pasando de ser completos desconocidos a una promesa en la escena alternativa.

Incesticide (1992)

Por su parte, "Incesticide" es una recopilación de lados B, demos, grabaciones en vivo y otras rarezas recopiladas por la banda. Aunque no es un disco de estudio en sentido estricto, este material es fundamental para comprender la transición de Nirvana hacia el estrellato, pues aquí se incluyen canciones que, por alguna razón, no llegaron a formar parte de sus discos de estudio previos, pero que muestran una gran madurez y experimentación.

Canciones como "Sliver" y "Aneurysm" ya mostraban una mayor complejidad en la estructura de las canciones, además de consolidar el sonido característico de la banda. Además de esto, "Incesticide" también es un testimonio de la relación ambigua de la banda con la industria musical ya que si bien fue lanzado por un sello más grande (DGC), muchas de las canciones ya habían sido grabadas bajo el manto de Sub Pop, lo que reflejaba las tensiones inherentes a la lucha entre el espíritu del underground y la comercialización de la fama.

In Utero (1993)

Para muchas personas este es el álbum más complejo y experimental de Nirvana; producido por Steve Albini, el legendario productor de la escena alternativa y de bandas como Pixies y Shellac, su experiencia aportó un sonido más sucio, abrasivo y menos pulido que el de "Nevermind", lo que generó una mayor intensidad emocional. El álbum está lleno de temas oscuros y profundos, reflejando el estado mental de Kurt Cobain en esa etapa de su vida; "Heart-Shaped Box", "Rape Me" y "All Apologies" son algunos de los momentos más memorables, demostrando la habilidad de Cobain para abordar temas como el dolor, la alienación y la desesperación, todo a través de melodías poderosas.

A diferencia de "Nevermind", "In Utero" no fue tan fácilmente digerible para el gran público, pero sigue siendo considerado por muchos como el mejor trabajo de Nirvana. A pesar de la polarización inicial, el disco aún es aclamado por su autenticidad y su enfoque arriesgado.

MTV Unplugged in New York (1994)

Aunque este no es un álbum de estudio, "MTV Unplugged in New York" es uno de los discos más significativos en la discografía de Nirvana, grabado en una presentación acústica para el programa de MTV, el concierto es un testamento de la vulnerabilidad y profundidad emocional de la banda. Recordado por la interpretación de Cobain apasionada y triste, especialmente en canciones como "The Man Who Sold the World" de David Bowie, Nirvana demostró una faceta más íntima y reflexiva, alejándose momentáneamente del bullicio de los guitarrazos.

El álbum tiene una carga emocional muy fuerte, especialmente dado que fue grabado en noviembre de 1993, meses antes de la muerte de Cobain; es así como "MTV Unplugged in New York" captura una banda que, a pesar de estar en su punto más alto, ya se encontraba desgastada por la fama y por las tensiones internas.

From the Muddy Banks of the Wishkah (1996)

Este álbum en vivo fue lanzado después de la muerte de Cobain, por lo que es un testimonio de la energía y el caos que definieron las presentaciones de Nirvana, capturando también la furia y la pasión de la banda en el escenario, con versiones más crudas y violentas de sus temas. El álbum fue recibido con entusiasmo por las y los fans, ya que mostraba la otra cara de Nirvana: su capacidad para llevar las canciones a otro nivel en el escenario. Con temas como "Smells Like Teen Spirit" y "Drain You", se puede sentir la emoción cruda y la entrega de los miembros de la banda.

Cada uno de los discos de Nirvana ofrece una instantánea de la evolución de la banda. Aunque su carrera fue breve, Nirvana dejó una huella indeleble en la música de los 90. Los discos de Nirvana siguen siendo escuchados, reinterpretados y analizados por nuevas generaciones, pues si bien la banda se disolvió trágicamente con la muerte de Kurt Cobain en 1994, su música continúa siendo el alma del grunge y un testimonio de una era que sigue viva, no solo a través de los discos, sino en la memoria colectiva de quienes vivieron esa época.

Sigue leyendo:

5 bandas del más puro glam metal en inglés para sentirte una estrella de los 80 este fin de semana

3 discos de protesta hechos por mujeres que lucharon en contra de las injusticias sociales por medio de la música