The Beatles: Publican libro conmemorativo por los 50 años del "Let It Be"

El más reciente libro de The Beatles, que se titula "The Beatles: Get Back", se encuentra ya disponible y es el complemento del documental del mismo nombre que será editado en el mes de noviembre. Ambos trabajos darán cuenta de las sesiones de grabaciones del álbum que posteriormente se nombró "Let It Be".

Debido a la pandemia de Covid-19, la celebración por el 50 aniversario del último álbum del Cuarteto de Liverpool se llevará a cabo este año con el lanzamiento del documental que será dirigido por el cineasta Peter Jackson. Al mismo tiempo, este 15 de octubre se editará una versión de lujo de "Let It Be" con material inédito.

Celebración por medio siglo de "Let It Be"

El libro presenta fotografías tomadas por Ethan A. Russell y Linda Eastman (quien fue esposa de Paul McCartney), además de una gran cantidad de fotogramas inéditas tomadas de las películas del metraje original de 16 mm dirigido por Michael Lindsay-Hogg, en los primeros meses de 1969.

Los textos del libro corresponden a conversaciones entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr tomada de las sesiones de grabación del proyecto "Get Back". Hace unas semanas, las cuentas oficiales de The Beatles compartieron cuatro temas que serán incluidos en la edición especial de "Let It Be".

Grabaciones inéditas

"Let It Be" será editado este próximo 15 de octubre por Apple Corps. Además de una nueva mezcla del álbum, también contendrá 27 grabaciones inéditas, un EP especial de cuatro canciones, así como la mezcla original que realizó el ingeniero de grabación Glyn Johns en 1969. La edición estará disponible en disco compacto y vinilo.

Entre las grabaciones que han adelantado se encuentran la primera versión del concierto en la azotea de "Don't Let Me Down", la toma 8 de "Get Back", toma 3 de "One After 909", así como las nuevas mezclas de "Across The Universe" y "Let It Be".