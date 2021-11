Diego Boneta: así lo inspiró su abuela para seguir su más grande sueño | VIDEO

Poco a poco, Diego Boneta se ha convertido en uno de los artistas más importantes del momento en nuestro país. No sólo porque personifica a Luis Miguel dentro de su bioserie, sino por todo el trabajo que trae acuestas, mismo que lo ha llevado a tocar las mieles del mismísimo Hollywood.

En esta ocasión, su esfuerzo ha dado tantos frutos que es parte de una campaña de la marca Tommy Hilfiger cuya base es la motivación en la vida y quién mejor que él para mandar un mensaje de esta índole que sirva de motivación para que las nuevas generaciones hagan grandes cosas.

"La serie 'Icons Of Tomorrow' presenta al actor Diego Boneta, hablando sobre la motivación. 'Querer es poder': donde hay voluntad, hay camino. Descubre cómo seguir tu intuición, nunca darse por vencido y estar dispuesto a luchar por lo que quiere alimenta su éxito", escribió la prestigiosa marca a través de sus redes sociales.

¿Cuál fue el mensaje de Diego Boneta?

El actor que actuó a lado de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Natalia Reyes en "Terminator: Destino Oscuro" apareció en un video, hablando en inglés", pero dando un mensaje poderoso para motivar a los seguidores de la marca y claro, a sus fans que nunca lo dejan solo.

"Mi lema favorito, algo que me dijo mi abuela cuando tenía 8 años, 'Querer es poder', que se traduce como donde hay voluntad, hay manera. Cantar o actuar, no era algo que necesariamente resultaba fácil. Eso fue lo que me impulsó el hambre de quererlo, de lograr y materializar mis sueños", mencionó el mexicano.

Asimismo, indicó que para poder seguir adelante tuvo que luchar y aprender:

"Esa lucha, mejorar, crecer y aprender, eso es lo que realmente me mantuvo en marcha. Sería grandioso poder lograr el éxito que sueño, mientras que al mismo tiempo me mantengo fiel a lo que soy, y siempre siendo amable y amable con los demás".

Boneta es uno de los actores que han puesto en alto el nombre de nuestro país con su impecable actuación. Es el caso de Demián Bichir, Kate del Castillo, Ana de la Reguera, Eiza González o Salma Hayek, entre otros no menos importantes.

