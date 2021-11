Diego Boneta y Renata Notni presumen en redes su relación, pero no quieren preguntas sobre ésta

DIEGO BONETA Y RENATA NOTNI NOS ATIBORRAN DE FOTOS DE ELLOS ROMANCEANDO Y CUANDO LES PREGUNTAN QUÉ TAN SERIO ES SU AMOR TE PIDEN QUE NO TE METAS EN SU VIDA “PRIVADA” QUE ELLOS POR SU PROPIA VOLUNTAD HACEN PÚBLICA.

No entiendo, Diego Boneta y Renata Notni nos atiborran de fotos de ellos juntos, solo falta que posteen una de cuando van al baño, pero si les preguntas sobre su relación amorosa te pide con amabilidad que no te metas en su vida privada.

Creo que antes de pedirnos a los periodistas que no les preguntemos sobre qué tan seria es su relación y si van a llegar al altar, primero ellos tienen que definir si quieren que su romance sea público o no.

Si ellos no subieran fotos romanceando nunca nos hubiéramos enterado de que están juntos, por eso es inexplicable que nos soliciten no meternos en su vida cuando son ellos los que nos comparten esa relación sobre la cual no quieren ser interrogados, zambutiéndonos fotos compartiendo un piñón o un viaje.

¿ACASO EL MENSAJE QUE QUIEREN MANDAR LAS AUTORIDADES EN EL CASO PENAL DE LA FAMILIA PARRA- HOFFMAN ES QUE NADIE DENUNCIE, O PORQUE SIGUEN SIN DETERMINAR QUIEN ES CULPABLE PARA QUE ESTA FAMILIA DESGASTADA FÍSICA Y EMOCIONALMENTE PUEDAN VOLVER A REHACER SU VIDA?

¿Cuál es el mensaje del asunto penal de la familia Parra- Hoffman cuando el caso está en la procuraduría desde hace meses y no hay un alivio, no existe una luz en el camino ni se abre ninguna puerta para los involucrados?

Las autoridades no solucionan el asunto, Héctor Parra sigue encarcelado por abuso sexual a su hija menor, las hermanas siguen enfrentadas, la hija mayor del acusado, Daniela, puso a Ginny Hoffman en el banquillo de los acusados por omisión del delito y la justicia no aclara la situación mientras que la familia se desgasta física y económicamente sin ninguna esperanza de solución.

¿Acaso el mensaje es que no hay que denunciar porque si pides justicia tienes que probar que no eres tú el culpable mientras sufres del escarnio público? ¿Por qué las autoridades no definen para que los inocentes puedan rehacer sus vidas?

LA PREGUNTA ES ¿PORQUÉ SUELTAN AL VIOLADOR DE AINARA MIENTRAS YOSS HOFFMAN SIGUE EN LA CÁRCEL ACUSADA DE PORNÓGRAFA?

Ainara Suárez, siente que se le hizo justicia cuando liberaron a Axel Andrade para llevar su condena en libertad asistida pues él aceptó haber cometido los delitos de violación equiparada y pornografía en su contra.

Lo que parece un guion de telenovelas es que en la vida real todos acaban en la cárcel. Está bien que cumplan con la justicia al pie de la letra para acabar con la pornografía, lo inexplicable es que México es el país del mundo donde mas pornografía se ve y si la mitad de la población mexicana ve pornografía, la pregunta es ¿por qué solo Yoss Hoffman sigue en la cárcel por pornógrafa y haya 50 millones de pornógrafos sueltos?

POR SHANIK BERMAN

