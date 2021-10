Diego Boneta: "Estoy listo para dejar a Luis Miguel"

Diego Boneta se convirtió en uno de los actores más sonados en los últimos tiempos gracias a su interpretación de Luismi en la bioerie “Luis Miguel: La Serie”, pero como toda buena historia, el viaje como Micky ya está por llegar a su fin, situación que no tiene preocupado al mexicano, ya que asegura estar listo para dar el siguiente paso.

El actor de 30 años se mostró aliviado en una conferencia de prensa previo al estreno de la tercera y última temporada de la vida de Luis Miguel, Boneta acudió a una conferencia de prensa, donde fue inevitable que se tocara el tema de su actuación y la importancia de este papel en su carrera, pero el mexicano se mostró contento y listo para seguir adelante en su carrera.

Después de un suspiro, Diego aseguro que no le va a costar ningún trabajo en dejar ir al personaje, esto sin decirlo de una mala manera, sino en el sentido de seguir encontrando proyectos que lo puedan seguir retando profesionalmente.

“No, ya estoy listo para dejar el personaje, pero tampoco lo digo en mal plan. Creo que ahora lo importante es encontrar otros proyectos, como lo fue Nuevo Orden, que no tiene absolutamente nada que ver con Luis Miguel”, expresó en conferencia de prensa.

La tercera temporada, la más difícil

Cuando tomó el personaje de Luis Miguel, Diego jamás se imaginó que estaría ante uno de los retos más grandes de su carrera, esto sin tomar en cuenta lo difícil que sería igualar la forma de cantar de una de las grandes voces de la historia de México, sino en el sentido actoral.

Pero la llegada de la tercera hizo que Boneta se encontrara con el reto más importante, hasta el momento, en su carrera, ya que se tenía que enfrentar a cambios tiempos, ya que el poder salir del presente en la tercera temporada no fue nada sencillo.

“Lo más difícil fue salir del personaje de tiempo presente de la tercera temporada. Déjate tú de Luis Miguel, de todo lo que he hecho. No hay nada que se le acerque, empezando por las seis horas diarias de maquillaje, no había un milímetro de mi cara que no estuviera cubierto de prótesis, las manos, la ropa de cuerpo completo, jornadas de 16 a 18 horas. ¡Fue muy duro!”, dijo Diego.

La tercera temporada se estrenará el 28 de octubre, donde la gente podrá vivir el romance con Mariah Carey y poco del presente de “El Sol de México”, por lo que no se pueden perder la última temporada de esta serie que fue todo un éxito en Netflix.

Te puede interesar: Netflix crea polémica al preguntar por "El Juego del Calamar" en cada país; esto respondieron los latinos