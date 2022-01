¿Juan Rivera hizo que abortaran algunas mujeres? Esto dijo Lupillo Rivera

La polémica dentro de la familia Rivera está lejos determinar pues ahora cada vez más secretos salen a luz y ésos han sido confesados por los mismos famosos integrantes de la dinastía Rivera.

Pese a que parecía que las aguas se habían calmado, luego del polémico mensaje que dio Chiquis en sus redes, Lupillo, Juan y Rosie Rivera, así como la matriarca de la familia han salido a revelar algunos detalles de la fracturada relación familiar.

Como recientemente Lupillo Rivera hizo fuertes declaraciones en sus redes sociales, luego que su hermano Juan le dedicara una canción con algunas fuertes indirectas.

Todo esto ocurrió luego que Lupillo mostrará su total apoyo a Chiquis y los demás hijos de su hermana la fallecida cantante Jenni Rivera pues asegura que solamente ellos tienen el derecho de vivir del nombre de la cantante para toda la vida, si es que así lo desean.

Fue durante su video el cual posteó en redes sociales, que Lupillo Rivera reveló fuertes secretos que mantenía ocultos en los que la integridad de su hermano Juan se veía involucrada.

Y es que Lupillo aseguró que a lo mejor no ha sido el mejor de los padres, sin embargo, revela que por lo menos él “si los dejó vivir”, y es que “El toro del corrido” hizo una fuerte revelación, ya que aseguró que su hermano Juan habría pagado a diversas mujeres para abortar.

De acuerdo con Lupillo, su hermano Juan había hecho tales actos para evitar que su matrimonio con Brenda se destruyera y así poder seguir con su vida familiar.

“Ahí te va, siquiera yo los dejé vivir si quiera yo los deje ser, convertirse en un ser, no tuve que andarle pagando a viejas pa’ que se sacaran los niños compa, por tenerle temor de perder a la familia, no, yo a mis hijos los deje crecer, vivir y respirar, eso es nomás pa’ que pienses las cosas que yo sé y que no las sigo, por que siempre te he dicho, no está correcto hacerlo” dijo Lupillo Rivera