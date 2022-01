Amenazan a hija de Jenni Rivera; culpa a su tío Juan de cualquier cosa que le pase

Jenicka Lopez, la hija más pequeña de Jenni Rivera, preocupó a sus seguidores en redes sociales después de colocar un mensaje donde responsabilizó a su tío Juan Rivera en caso de que algo le llegara ocurrir a ella y a sus hermanos.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la modelo curvy señaló también la esposa del hermano de "La Diva de la Banda", Brenda, los intimidaron la noche de este sábado.

"Para que sepan, si algo nos pasa a mi familia y a mí, mi hermana y nosotros, Brenda y Juan Rivera nos amenazaron esta noche", escribió la mujer de las pasarelas.

Pero la figura de Juan no es la mejor por el momento, pues hace poco su propio hermano, Lupillo Rivera, arremetió en su contra tras asegurar que él ya no debería estar pidiendo más dinero de lo que se estipuló sería su salario.

¿Qué se dijo en las redes sociales?

A pesar de que la muerte de Jenni Rivera ocurrió hace una década, sus canciones aún siguen sonando fuerte; sin embargo, su familia sigue dando de qué hablar. Este hecho no ha pasado desapercibido por los fans, quienes se están al tanto de lo que pase con ellos.

Algunos de los comentarios que sonaron en Instagram fueron los siguientes:

"No que ese Juan no se saca a Dios de la boca ?? véanlo , está sacando su verdadero yo , bien dicen que el dinero cambia a la gente"

"Solo deseo que Dios los ilumine con sabiduria a todos y les traiga paz! Estamos en medio de una pandemia que ahora no se sabe quien es el next! Que se va de este mundo! Y luego andaran llorandose .. ya no le echen mas leña al fuego ya no hablen..."

"Juan es solo es bueno pa robar ala gente y ala familia y drogarse es todo lo q save hacer solo se dedica a robar como digo su sobrina ayana no save hacer Más nada".

¿Quién es Jenicka López?

Como ya se mencionó con antelación, Jenicka es la más pequeña de las mujeres en la familia de "La mariposa de barrio". No obstante, ella se ha ido dando a conocer al igual que otros integrantes de su familia, como su hermana Chiquis, pero no por medio de la música, sino por el mundo del modelaje.

A pesar de tener unas tallas extra, Jenicka se armó de valor para enfrentar un mondo banal donde exigen ciertas medidas para pertenecer a dicho universo. A pesar de que al principio le costó trabajo, poco a poco ha ido avanzando con la firme idea de triunfar y alentar a las jóvenes a romper estereotipos.

