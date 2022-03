María Félix: Así fue la vez que le confesó a Verónica Castro que casi fue violada "por un VIEJO" | VIDEO

Aunque hoy en día existen diversos canales en YouTube donde presentan entrevistas a diversos personajes de la farándula, es posible que nunca se asemejen a la cantidad de personalidades que la mismísima Verónica Castro entrevistó, muchos de ellos ya fallecidos, en diversos programas nocturnos.

Una de las artistas que le subió el "rating" a los cielos fue sin dudas María Félix, quien se presentó en el estudio para hablar de muchos temas relacionados a la mujer. Aunque "La Doña" siempre visitó a la madre de Cristian Castro, en esta ocasión no habló de ella y advirtió que se lanzaría contra los hombres, algo que cumplió al pie de la letra.

Los hechos ocurrieron en el año de 1996, dentro del programa "La Tocada", donde en su última emisión tuvieron de invitada a la diva de la Época del Cine de Oro en nuestro país. Entonces, la Vero no abrió el programa, sino la invitada, quien le aseguro al público presente y televidentes que ese episodio sería diferente a los demás.

María Félix da consejos de oro a las mujeres

Con su estilo inigualable, voz firme y hasta puro en mano, María Félix habló de los problemas que han atravesado las mujeres desde que tenía memoria. Condenó los abusos y el hecho de que el mundo estuviera hecho para hombres; sin embargo, ella bien sabía que las cosas iban a cambiar y que posiblemente no le iba a tocar verlo, pero a su entrevistadora sí. Algo que ha ido pasando con los años.

María Bonita tuvo tantas experiencias a lo largo de su vida que se atrevió a darles a las mujeres una serie de consejos que siguen tan vigentes como si los hubiera mencionado ayer.

En primer lugar, citó una serie de instrucciones que deben ser tomadas muy en cuenta, pues aseguró que en un mundo dominado por los hombres, habría una revancha de las mujeres:

"Para mandar, hay que estar informadas y aprender y estar preparadas. Por eso es necesario que la mujer se eduque. ¡Escuchen bien! No va a haber muchos programas como este, así es que mujeres ¡abusadas!, a estudiar, a aprender, a informarse de todo", mencionó como si se tratara de un discurso político, mismo que terminó en una serie de aplausos.

María Félix y el tema de la violación

Verónica Castro, quien platicó con "La Doña" sobre el tema de la violación, se mostró muy preocupada y le preguntó que qué deberían de hacer las mujeres que han sido violentadas. La respuesta dejó con la boca abierta a todo el mundo:

"Es preciso que la mujer sea fuerte, que sea firme, que sea autónoma en la medida de lo posible. Que busque tener una vida ella misma, pero una vida independiente, una vida... claro, con su papel de madre, con su papel de esposa, eso está bien. Yo he sido madre y esposa y lo he sido a fondo, pero me he forjado a pulso y me he hecho yo una vida propia. La mujer debe valer y darse a valer y más en este país de machos", continuó recomendando María Félix.

"Yo lo digo porque personalmente me han pasado muchas cosas. No sé por qué me ha pasado tanto. No me han violado porque seguramente que no me he dejado, pero estuve a punto y una vez. Estuve a punto y por un viejo porque francamente ahí sí por un viejo ahí no me gustó para nada (risas) ¿te imaginas ser violada y por un viejo?", narró la diva.

Verónica Castro le preguntó: "¿Si hubiera sido joven sí 'Doña'?", y ella respondió en dos ocasiones "¡pues quién sabe!".

