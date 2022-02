Jorge Negrete y María Félix: Ésta es la carta de amor que le escribió "El Charro Cantor" a "La Doña" para pedirle perdón

Una de las parejas más famosas de la época del Cine de Oro fue la formada por Jorge Negrete y María Félix, un amor que tardó 10 años en surgir, tiempo del que "El Charro Cantor" se arrepentía, como lo dejó ver en una carta que le envió a "La Doña" para pedirle perdón.

La historia de los actores comenzó mal, pues se sabe que al compartir set mientras filmaban la película "El peñón de las ánimas", cinta que significó el debut en cine de la actriz, en 1943, Negrete no estaba de acuerdo con el papel, ya que el deseaba que el protagónico se lo dieran a su entonces novia, la actriz Gloria Marín, quien se dice fue su verdadero y gran amor.

María y Jorge no lograron llevarse bien durante las grabaciones, y de acuerdo al equipo que participó en el rodaje, Jorge le hizo algunos desplantes a "La Doña", la cual por su fuerte personalidad nunca se dejó intimidar.

En una ocasión la filmación se retrasó porque había que arreglarle el peinado a María, por lo que Jorge le gritó al director: "Si esta señorita no está lista en cinco minutos, me voy", a lo que la actriz respondió: "No espere los cinco minutos y váyase de una vez". También se sabe que al concluir la cinta, Félix le pidió a Negrete su firma en el libreto, junto a la del resto del equipo, pero el actor lo arrojó al suelo sin firmarlo.

Pasaron 10 años y se reencontraron. Era 1952 y Jorge Negrete ya había terminado su relación con Marín y era líder del Asociación Nacional de Actores (ANDA), mientras que María Félix acababa de regresar a México luego de una temporada en Argentina.

"La Doña" ya había estado casada con Enrique Álvarez Alatorre, padre de su único hijo, Enrique Álvarez Félix, y con el compositor Agustín Lara, de quien se divorció en 1947. Por su parte, "El Charro Cantor" venía de una larga relación con la actriz Gloria Marín, de quien se enamoró perdidamente.

Con mucha sorpresa para su familia y los medios de comunicación, la pareja inició un noviazgo de película, el cantante y actor llenaba de regalos a María, le llevaba serenatas y se convirtieron en sólo unos meses en la pareja del momento, sin embargo, Negrete parece que no se perdonaba el tiempo, tal como lo dejó ver en una carta que fue compartida al público por la única hija biológica de Jorge, Diana Negrete, quien falleció el pasado octubre de 2021.

“Diez años después. Amor de mi alma, siento un rencor enorme hacia mí por no haber tenido la inteligencia ni el suficiente corazón para encontrarte entonces, pero sé ahora y siempre que no sabría de la felicidad si me faltas tú. Perdóname si puedes, que estos diez años de estupidez yo no me lo perdonaré jamás. Te adora siempre, Jorge”.

Finalmente la pareja decidió realizar su boda el 18 de octubre de 1952 en la casa que María tenía en Tlalpan. Pero trágicamente su relación no duró mucho tiempo, pues un año después de que se casaran, Jorge Negrete falleció, el 5 de diciembre de 1953 a causa de una cirrosis hepática.

