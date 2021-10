Jorge Negrete: Muere Diana, única hija del actor; su madre fue una bella actriz del Cine de Oro

Diana Negrete, la única hija del cantante y actor Jorge Negrete murió a la edad de 79 años este viernes 22 de cotubre. La noticia fue confirmada por su hijo, el tenor Rafael Jorge Negrete, quien no dio a conocer las causas del deceso, pero se ha informado que padecía cáncer de pulmón desde hacía un tiempo.

El una publicación en redes sociales del también nieto de "El Charro Cantor", detalló que los restos de su madre descansarán en el Panteón Jardín, donde también se encuentran los de su abuelo. Recordemos que el famoso cantante y actor del Cine de Oro falleció el 5 de diciembre de 1953, a causa de una enfermedad crónica originada por hepatitis C.

"Muchas gracias por todos y cada uno de sus mensajes de condolencia. Disculpen si no los he contestado. El entierro es hoy a las 2:00 p.m. Panteón Jardín. No hay que olvidar que aunque estamos en semáforo verde es importante mantenerla sana distancia", escribió.

Diana Negrete y la relación con su padre

Aunque se sabe que el actor le dio su apellido a dos hijas, sólo Diana era su hija biológica, pues Gloria Virginia Guadalupe Ramos Luna, fue la niña que Jorge adoptó cuando estaba en los primeros años de su relación con la actriz Gloria Marín.

La primogénita del cantante y actor del Cine de Oro demostró tener un gran talento para cantar, al igual que su padre, y aunque no tuvo el mismo éxito, en 1978 hizo una gira conmemorativa por los 25 años de la muerte de Jorge. En 1987, publicó la biografía oficial de su padre.

Aunque sus padres se separaron antes de que ella naciera la relación con Negrete fue buena, como lo dio a conocer la propia Diana, quien explicó en su libro que aunque ella y su madre vivían con sus abuelos maternos, su padre la visitaba y era muy consentidor.

"Cuando mi madre y yo nos fuimos a vivir con mis abuelos maternos, por las tardes acudía papá a verme. Permanecía varias horas a mi lado y me arrullaba", narró, la ahora fallecida hija del cantante.

La hija de Jorge Negrete reveló que su padre acudía a verla los fines de semana y la llevaba a pasear a diferentes partes, pues era un papá consentidor que le cumplía la mayoría de sus caprichos. "Siempre fue un padre extremadamente cariñoso y consentidor, le gustaba jugar a los soldaditos y cantaba conmigo el repertorio del famoso 'Grillito Cantor', Cri Cri".

¿Quién fue la madre de Diana Negrete?

Elisa Crochet Asperó, nombre real de la bailarina y actriz de origen español, conocida como Elisa Christy en el Cine de Oro, fue la primer esposa de "El Charro Cantor", y madre de Diana Negrete. La pareja se casó en enero de 1940 en Miami y vivieron durante una temporada en Nueva York.

El matrimonio se separó sólo dos años después, en 1942, y se dice que Elisa estaba embarazada cuando le solicitó el divorcio al cantante. Él ya se había enamorado de Gloria Marín.

Christy fue bailarina de folclore mexicano y Ballet clásico. También fue actriz de reparto en la compañía familiar de sus tíos José y Lita Enhart. Apareció en las películas "La mujer de todos" (1946), "La otra" (1946) y "El cuarto mandamiento" (1948). Murió el 26 de mayo de 2018, a la edad de 100 años.

