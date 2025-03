A unas semanas de iniciar su noviazgo, Laura Flores revela si tiene planes de boda con Lalo Salazar

Hace unas semanas te informamos que la actriz de telenovelas, Laura Flores, confirmó su relación sentimental con el periodista de Televisa, Eduardo "Lalo" Salazar. A partir de ese momento la pareja se ha convertido en una de las favoritas, compartiendo románticos momentos en sus redes sociales.

En sus redes sociales la exparticipante de "MasterChef Celebrity" ha subido fotografías que muestran que está más enamorada que nunca de Lalo Salazar, titular de varios noticieros de N+. Ante esta situación surgió el rumor sobre si la pareja podría dar el siguiente paso en su relación.

Para definir el rumbo de su noviazgo, Laura Flores, una de las actrices más queridas en México, concedió una entrevista en la que habló cómo marcha su relación con el periodista Lalo Salazar, incluso reveló si tiene planes de boda a pesar de que llevan unas semanas saliendo.

Después de comprobar que su relación con Lalo Salazar marcha bastante bien, Laura Flores concedió una entrevista para el programa matutino "Venga La Alegría" en la que explicó si tienen planes de boda. La actriz puso fin a todo tipo de especulaciones.

Sin guardarse nada la actriz de telenovelas dijo que por el momento no tiene planes de llegar al altar con Lalo Salazar pues están disfrutando cada día de su noviazgo. Laura Flores sentenció que por el momento no han hablado sobre ese tema pues van paso a paso.

"No, no necesitamos esos adornos (de boda), no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, no pensamos en eso", dijo.