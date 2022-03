Tania Rincón habla por primera vez del error que casi le cuesta el trabajo en 'Hoy' | VIDEO

Dentro del mundo de la conducción en la televisión mexicana, Tania Rincón es una de las favoritas del público. Aunque estudió la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, destacó por ser la ganadora del certamen "Nuestra Belleza Michoacán", ya que es originaria de La Piedad.

Ahora, es una destacada figura pública que se ha ganado el corazón de las personas por su personalidad espontánea, habilidades frente a la cámara y claro, su belleza absoluta. Sin embargo, como todo el mundo, también ha cometido sus errores y que en su caso, algunos casi le cuestan la chamba.

Quien fuera estelar en Venga la Alegría y luego eje principal en el reality "Guerreros" ha tenido algunos tropezones frente a la cámara que pocos recuerdan. Sin embargo, durante el programa de Montse & Joe recordaron uno muy vergonzoso que la volvió a poner colorada de la vergüenza.

Le gana el subconsciente a Tania Rincón

Durante una agradable entrevista con las atrevidas Montserrat Oliver y Yolanda b hicieron una cronología de la carrera de Tania Rincón. Incluso recordaron su participación en el certamen de belleza mencionado donde lucía muy diferente a como hoy la conocemos.

Asimismo, se animó a operar una de las cámaras del estudio para demostrar sus conocimientos, pues la UNIVA Universidad Católica, se los dejó muy bien cimentados; hizo varias maniobras que convencieron a todos y hasta abrió la posibilidad de continuar trabajando en los medios aunque fuera de cuadro.

Sin embargo, recordaron la ocasión en que realizó una dinámica en en el programa "Hoy" donde tenía que mencionar una cosa pegajosa. De entre las tantas que existen, ella tuvo bien a decir "mecos", algo que hizo desbordar las carcajadas mientras ella preguntó "¿mañana sí vengo?", al saber que le pudo haber costado la chamba su respuesta.

Tania reveló que pensó que no la iban a volver a invitar al programa, "pero mira, acabé trabajando ahí. Porque esa vez iba a cubrir a alguien, no sé quién estaba de vacaciones, y fui como conductora invitada". Por otro lado, dijo que sudó frío y ya no habló del tema para nada.

