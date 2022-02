María Félix: El día que el Rey de Egipto le ofreció una antigua joya por una noche a su lado

Nadie puede negar que la actriz María Félix fue una de las mujeres que más impacto causó en el Cine de Oro, su presencia y fuerte personalidad la hicieron resaltar y también su belleza, la cual la llevó a tener muchos pretendientes, como el Rey de Egipto, quien le ofreció una antigua joya por una noche a su lado.

María de los Ángeles Félix Güereña, nombre real de la llamada diva del Cine de Oro, nació en Álamos, Sonora, el 8 de abril? de 1914. Debutó con la película "El Peñón de las Ánimas", en la cual hizo pareja con quien después se convertiría en su tercer esposo, el cantante y actor Jorge Negrete.

Entre los grandes y lujosos gustos de "La Doña" estaban las joyas, lo que la llevó a tener las piezas más únicas y exclusivas, mismas que a la fecha siguen dando de qué hablar, pues algunas de estas piezas han estado en medio de la polémica, como el collar de esmeraldas que le regaló Negrete, el cual la familia del "Charro Cantor" quería que devolviera luego de que éste falleció.

Así fue el día que María Félix rechazó al Rey de Egipto

Y fue precisamente gracias a sus alhajas que María tuvo un encuentro con el que fue el Rey de Egipto, a quien conoció en París, Francia, en una visita a Cartier, cuando visitó la fábrica de joyería y relojes con la intención de crear una pieza que la hiciera destacar y lo logró.

La actriz tenía un gusto especial por las joyas. Foto: Especial

La diva del Cine de Oro contó que en un viaje a París juntó sus brillantes en un pañuelo y se presentó en Cartier, donde pidió hablar con el gerente y le pidió que le cambiaran todo por una joya distinta, momento en el que le fue diseñada la famosa serpiente de brillantes con ojos de esmeralda.

El día que María fue por la costosa pieza, conoció al Rey Faruk de Egipto, quien había encargado un brazalete para una de sus amantes y estaba en la oficina del gerente. La actriz confesó que el hombre quedó encantado con ella, y le hizo conversación, invitándola a cenar a un lujoso restaurante.

"Llegué al restaurante con la serpiente y me dijo muy serio, '¿No cree María, que una mujer puede ser feliz sin estar cubierta de joyas?' Me levante muy escandalizada", contó la diva sobre aquel día en el que la respuesta de la actriz hizo creer al Rey que sería una conquista fácil y la podía seducir con dinero, según reveló Félix.

Después la cena el Rey de Egipto volvió a su país, y pasado un mes, la actriz recibió una invitación para su fiesta de cumpleaños con un boleto de avión. "La Doña" asistió a la celebración, fiesta que definió como un espectáculo deslumbrador. "Esa noche casi no pude hablar con él, pero el día siguiente me habló por teléfono para invitarme a viajar con él a las ruinas de Abú Simbel", contó Félix.

El rey Faruk de Egipto intentó pasar una noche con la diva del Cine de Oro. Foto: Especial

En una avioneta llegaron hasta el templo de Ramsés II. En la puerta del lugar el Rey Faruk le mostró a María la estatua de Nefertari, la princesa que se casó con Ramsés, a quien, según le dijo el monarca, también le encantaban las joyas, como a ella, para después llamar a uno de sus sirvientes.

En ese momento, María Félix vio una hermosa y antigua joya sobre un cojín de seda, se trataba de la diadema de Nefertari , una pieza de oro con pedrería. La actriz reveló que el hombre le pidió que la tomará, por lo que lo hizo y se la probó, pro una duda le vino a la mente, por lo que le preguntó a cambio de que le daría la alhaja.

"¿Es mía a cambio de qué? 'De una sola noche conmigo- respondió Faruk'", María recuerda que el Rey le pidió una noche de amor, pero de inmediato devolvió la diadema, y le hizo saber que eso no lo podía comprar con joyas, ni con todo su reino. "Yo me entrego gratis a un hombre cuando me gusta, pero no es tu caso", sentenció una de las mujeres más bellas que han aparecido en la pantalla grande de nuestro país.

