Al borde del llanto, El Burro Van Rankin revela que se avergonzaba de sus orígenes humildes | VIDEO

Desde que se dio a conocer en el programa "El Calabozo", Jorge "El Burro" Van Rankin se convirtió en uno de los jóvenes que transformaron la televisión mexicana, junto con Estaban Arce. Sin embargo, con el paso de los años fue modificando su estilo, pero nunca perdió la chispa y así se puede ver en "Miembros al aire".

Él mismo ha platicado que se relacionó con mucha gente importante sin pertenecer a sus esferas y a la fecha, ha revelado pasajes que pocos conocían de aquellas épocas. Ahora, aceptó que se llegó a avergonzar de sus orígenes humildes; así lo confesó durante el programa de "Montse & Joe", conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

"El Burro" recuerda que no tenía dinero cuando salía de fiesta

Jorge Van Rankin recordó que todo empezó cuando su padre aceptó meterlo a un club llamado el Britania, en donde conoció a muchos jóvenes como él, pero eran "sácale punta". Sin embargo, él "no tenía ni para suicidarse". Su suerte radicó en que era galán y podía entablar conversaciones con las "chavas guapas", pero "no tenía ni para pagarles la cuenta de un cover de un antro".

Incluso recordó que cuando se ofrecían a llevarlo a su casa, él temblaba porque no quería que se dieran cuenta en el lugar donde vivía. "Espérame, no. Aquí, déjame aquí porque no puedes dar vuelta y me daba pena", reveló para sorpresa de las conductoras.

No obstante, hizo gala de su madurez tras mencionar que ahora lo cuenta y "me vale madr$%. Me daba pena ajena. Y si vivía en un cuchitril, me vale mad$% también. Este soy yo, ¿me quieres así o no cabr$%? Este soy yo".

Esto conmovió tanto a Montserrat y a Yolanda, que le dieron un fuerte aplauso, pues Jorge "El Burro" Van Rankin se encontraba a punto de romper en llanto, quizá por recordar otros episodios que no se atrevió a revelar en ese momento.

