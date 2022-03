¿Bioserie de Vicente Fernández contará oscuros secretos del cantante?, esto dice el actor Pablo Montero

A pesar de que desde hace semanas Pablo Montero se ha visto inmerso en la polémica por ser quien interprete a Vicente Fernández en una bioserio, el cantante señaló que ha hecho todo lo posible por honrar la memoria del "Charro de Huentitán" e incluso ha cuidado cada detalle de su aspecto para que todo sea lo más natural posible.

Lo anterior, luego de que se dijo que la bioserie está basada en el libro de la escritora argentina Olga Wornat, donde se exponen supuestos oscuros secretos de la familia de don Vicente Fernández.

Durante un encuentro con los reporteros, Montero explicó que él el indicado para encarnar a don Vicente, ya que lo conocía desde la infancia, además de que está haciendo que todo sea natural, desde la vestimenta hasta la forma de hablar.

"Estar viviendo esto es la verdad que algo muy bonito, y bueno, si hay alguien que lo conoce soy yo, desde niño. Todos los trajes los mandé a hacer idénticos, los sombreros también, el vestuario también de su ropa, y todo lo quise hacer natural, mis patillas son mis patillas, el bigote es mi bigote y el pelo pues es mi pelo. Mi papá y Vicente se parecían mucho, todo mundo lo decía y yo creo que eso ha ayudado también a que sea algo natural", detalló el intérprete.

Por otro lado, negó que se busque ser polémicos o incomodar a la familia del difunto cantante, ya que la adaptación ha sido muy cuidada para honrar la imagen de don Vicente.

"Esta es una adaptación que hizo Juan (Osorio) y él cuida mucho todo, es muy inteligente y sabe cómo llegar al pueblo, cuida todo, yo lo estoy cuidando también. Mis escenas las cuido bastante, porque yo lo quiero (a Vicente) y lo respeto y lo voy a cuidar a capa y espada; todo lo que yo haga va a ser algo muy bonito", comentó.

Ante los comentarios de que los Fernández no están de acuerdo con la serie, Pablo dijo: "No sé nada de eso, yo estoy haciendo mi trabajo, estoy haciéndolo con todo el respeto, y si hay alguien que lo quiere, lo quiso, lo va a querer y lo siguió y tuvo una relación y él me quiso muchísimo, yo lo quise mucho. No te puedo comentar nada más de eso y que estoy haciendo con todo el respeto y todo el amor este trabajo".

Finalmente, Montero destacó que tiene una excelente relación con cada uno de los hijos de ‘Chente’ y hasta confesó sus planes de visitar el rancho Los 3 Potrillos.

