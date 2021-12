Vicente Fernández dijo que si ESTE intérprete de rock and roll hubiera cantado ranchero él no habría sido "El Rey"

La música en México aún le llora a su máximo exponente Vicente Fernández que perdiera una larga batalla que comenzó tras una caída en su Rancho Los Tres Potrillos y se agravara con el Síndrome de Guillain-Barré. El cantante y también compositor de fama mundial dejó un legado en el cine y la televisión que sus millones de seguidores no pierden la oportunidad de recordar y celebrar.

Vicente que dio su último suspiro a los 82 años, ya había lidiado con diversas afecciones médicas, entre ellas el cáncer de hígado, tuvo como última voluntad que su cuerpo fuese sepultado en su rancho y con la canción "Volver, volver" ; así se cumplió. Su inseparable esposa, ahora viuda, doña Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Cuquita, recibió repetidas muestras de cariño por parte del público que por muchos años admirara a su amado.

Durante su carrera que abarcó décadas, "El Charro de Huentitán" tuvo varios duetos con artistas importantes como Joan Sebastian, Celia Cruz, Roberto Carlos, Vikki Carr -con quien incluso grabó un disco-, sus hijos Alejandro y Vicente; Ana Gabriel, Yuri, Angélica María y varios más, pero don Chente cantó con un hombre al cual admiraba y en alguna ocasión le tuvo miedo, pues era un gran interprete de la canción ranchera.

Vicente Fernández le temía a un cantante de rock and roll

En la cinta de 1967 "Me quiero casar" en la que el cantante Alberto Vázquez compartió crédito con Angélica Maria, el interprete de "16 tons", debutó acompañado de un mariachi con "Cocula", luego de tal suceso el público comenzó a pedir un disco completo con canciones rancheras, situación que se llevo a cabo.

Durante un homenaje que el programa "Siempre en Domingo" le hizo a Alberto Vázquez, uno de los números que se presentaron fue un dueto entre Chente y el integrante el movimiento del rock and roll en México, dicho episodio se transmitió en 1996 y fue para celebrar los 35 años de carrera de Vázquez.

Antes de cantar la melodía "No Volveré" montados a caballo, Vicente confesó que agradecía que Alberto no se hubiera dedicado a la música mexicana pues de lo contrario era probable que él no hubiera existido, debido a lo bien que de desarrollaba el sonorense en ese género.

