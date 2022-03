Luis de Llano: Así fue cuando el productor le quitó la inocencia al Rock Mexicano

En los últimos días, el nombre de Luis de Llano Macedo ha aparecido de forma recurrente en diferentes medios debido a que se destaparon nuevos detalles de la polémica relación que tuvo con Sasha Sokol cuando la cantante de Timbiriche tenía 14 años y él 39, sin embargo, no será de esta delicada situación de la que hablaremos en esta ocasión, sino de la relevancia que ha tenido el productor dentro de la industria musical del país y recordaremos la ocasión en la que “le quitó la inocencia al Rock Mexicano”.

El propio productor y realizador es quien se adjudicó el haber sido uno de los responsables de haber cambiado la historia del rock mexicano pues en su juventud formó parte del comité organizador del Festival Rock y Ruedas de Avándaro, el cual, fue considerado el primer gran festival de música en México, por lo que luego de varias décadas, el también escritor publicó un libro donde cuenta todas sus memorias sobre “El Woodstock Mexicano”, el cual fue titulado “Avándaro 50 años: Cuando el Rock mexicano perdió la inocencia”.

El Festival de Avándaro se realizó en septiembre de 1971 y en ese entonces, Luis de Llano tenía alrededor de 25 años y ya trabaja como productor en la televisión, cabe mencionar que, él mismo se ha calificado como un rockero frustrado, por lo que años más tarde se enfocó a representar artistas y producir diferentes eventos que le permitieran estar cercano a la música y fue así como fue adquiriendo reputación en el gremio por lo que junto a los hermanos Eduardo y Alfonso López Negrete y a Justino Compeán se encargaron de organizar el primer festival de música rock en México.

El evento marcó un parteaguas en la historia del rock y de los festivales en México pues fue la primera vez que un concierto tenía un poder de convocatoria tan elevado, aunque no hay una cifra oficial de los asistentes se calculan que a lo largo de los dos días del evento acudieron cerca de 500 mil personas a disfrutar de la música de bandas como Los Dugs Dugs, Tequila, Peace and Love, Los Yaki, Tinta blanca y Three Souls in my Mind, entre otros.

Hasta antes de este festival no hay registro de otro evento similar en México que involucrara al rock como elemento principal y debido a ello se dice que fue este punto de la historia donde el rock mexicano perdió la inocencia pues a partir de este festival surgieron diferentes bandas, se originaron movimientos contraculturales y también le dio voz y voto a una juventud reprimida que encontró en el rock la manera de poder expresarse.

Tras el Festival de Avándaro, la figura de Luis del Llano tomó una gran relevancia en el medio del espectáculo y se convirtió en uno de los productores más importantes y reconocidos de toda la industria del entretenimiento en México pues además de producir a grandes artistas, también se ha encargado de organizar eventos y festivales de gran relevancia tanto a nivel nacional como internacional y por si fuera poco también ha llevado su trabajo a la televisión y al rubro de las letras pues es autor de diferentes libros.

