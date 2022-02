Así posó Yuri para la portada de Playboy antes de ser cristiana; ahora se arrepiente

Yuri es una de las estrellas que desde que comenzó su carrera artística se posicionó como una de las favoritas de los mexicanos. Sin embargo, ella ha sufrido muchas facetas a lo largo de sus 58 años de edad, pues antes le gustaba la fiesta a lo grande y hoy en día es una cristiana que se la pasa trabajando, aunque a veces se mete en algunas polémicas.

De entre los muchos recuerdos de la veracruzana destaca su participación en la portada de la revista para caballeros "Playboy", mismas que tuvo mucho éxito en sus ventas. A pesar de lo cuidadas que fueron las imágenes, la también actriz declaró que se ha arrepentido de esa decisión.

Yuri fue la portada de la revista en 1990 (Foto: Playboy)

Yuridia Valenzuela Canseco, nombre real de la cantante, aceptó la oferta en el año de 1990. Entonces, se ganó el apodo de la "Madonna mexicana", por su melena rubia, la belleza que la ha caracterizado sumado a su juventud. Entonces la publicación la presentó como "La nueva imagen de Yuri en audaces fotos".

Con el paso de los años y duras experiencias, Yuri fue cambiando de parecer y tras convertirse en cristiana rompió con viejas prácticas para presentarse como una persona nueva. "Enseñar los pensamientos ya no, solamente las axilas. Lo que un día fue no será. ‘Playboy' ya no", declaró ante medios de comunicación.

En diversas entrevistas que le han hecho, ella misma ha declarado el tipo de vida que llevó, así como sus orígenes. De entre tantas malas pasadas ha recordado esta otra.

Las fotos de Yuri siempre estuvieron bien cuidadas (Foto: Playboy)

Yuri y María León colaboran juntas

Hace poco la jarocha sorprendió a todos cuando a través de su cuenta de Twitter se hizo de palabras con la cantante María León por una canción; sin embargo, se trató de una curiosa estrategia publicitaria para anunciar la colaboración que tuvieron. Esto no fue bien visto por prácticamente nadie y de inmediato fueron criticadas.

Al respecto Yuri mencionó que "es lo nuevo", pues "los viejitos tenemos que adaptarnos a lo nuevito. Y es lo que los nuevos están haciendo. Mucha gente lo está haciendo de otra manera, hablar, que se hable, que se llame la atención. Ahora sí que a la tierra que fueses has lo que vieres. Siempre y cuando no sea algo que hiera, que afecte tu carrera. No pasó nada", dijo.

