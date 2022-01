Efemérides: Nace Yuri; está fue la religión que la alejó de las adicciones y excesos

Este 6 de diciembre Yuri celebra sus 58 años de edad. La veracruzana es una de las artistas más queridas y exitosas de industria, pues tiene más de 40 años de trayectoria, sin embargo, para lograr este reconocimiento tuvo que cambiar su vida, pues antes tuvo adicciones y excesos que pusieron en riesgo su carrera y su salud.

Yuridia Valenzuela Canseco, nombre real de la cantante, no ha ocultado su pasado, de hecho ha contado su experiencia y, de acuerdo su versión, fue su fe y la religión lo que la sacó adelante para continuar con sus proyectos laborales y personales, puesto que tuvo una depresión que la hizo pensar en quitarse la vida.

Yuri habla de sus adicciones

En una entrevista para la revista Tv Novelas en 2018, la intérprete de 'La maldita primavera' confesó que tuvo un desenfrenado estilo de vida, desde los 16 años, pues tomaba mucho alcohol, fumaba y "era muy noviera", acción que le haría tener problemas de salud años después.

La jarocha contó que después de grabar la telenovela ‘Volver a empezar’, en donde compartió créditos con Chayanne, entró en depresión, debido a que le salieron unos tumores en las cuerdas vocales que no le permitieron cantar, además de que descubrió que tenía el virus del papiloma humano.

“Los médicos descubrieron que tenía tumores en las cuerdas vocales, por lo que duré siete meses sin cantar ni hablar. Obvio, se me cerraron todas las puertas y no me contrataban. Lloraba todos los días. ¡Fue terrible! Intenté suicidarme (… También descubrí que tenía papiloma humano)”.

“Nunca creí que me pudiera contagiar (…)El médico me aseguró que si ese examen se hubiera demorado dos meses más en hacerse, me habría dado cáncer cervical", aseguró Yuri a la revista de espectáculos, en donde admitió que no se cuidaba al tener relaciones sexuales.

¿Qué religión practica Yuri?

En 1995, Yuri dio un giro radical a su vida, pues unió a la fe cristiana y se sumó a la Iglesia evangélica. “Dios me salvó. Gracias a él estoy libre de vicios y virus. Siempre les digo a las chavas, ¡aguas, aguas!, que el alcohol, las drogas y no cuidarse en las relaciones es mortal”, indicó en aquel año la integrante de '¿Quién es la Máscara'.

La cantante de 'El Apagón' no estuvo sola en este proceso, pues su esposo Rodrigo Espinoza, con quien ya lleva 25 años de casada, estuvo siempre con ella. Desde ese momento, Yuri ha sido muy vocal con sus creencias religiosas, pues hasta ha hecho álbums como “Huellas” y ha tenido discusiones con la comunidad LGBT que la acusa de homofobia.

