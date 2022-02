Lucía Méndez asegura que sus perfumes de feromonas le han ayudado después de tener Covid | VIDEO

Hace unos días, la actriz Lucía Méndez anunció que se había contagiado de Covid-19; sin embargo, tras guardar reposo aseguró que lo había superado. Esto se lo confirmó la prueba que se realizó y salió negativa.

La también cantante mantuvo a sus fans informados a través de sus redes sociales, donde les platicó que aunque la enfermedad respiratoria fue ligera, sí tuvo un par de días complicados "con sensaciones fuera de lo normal", algo que no le deseó a nadie.

Respetando la opinión de los demás, recomendó que las personas deben vacunarse contra el SARS-CoV-2, pues es la manera de salvar vidas. "Evitemos finales trágicos", pidió.

"Agradezco mucho a los medios, los fans y mi público por mostrar su preocupación y afecto, no saben cuánto los amo", les dijo a sus seguidores a través de sus publicaciones en Instagram.

¿Fragancias de feromonas le ayudan a recuperarse?

En un video publicado en la misma red social, Lucía Méndez dijo que ya se siente mejor, pues se ha ido recuperando de manera satisfactoria de las secuelas del coronavirus. No obstante, aseguró que lo que más le ha ayudado son sus perfumes de feromonas ya que cambian el estado de ánimo.

"Estarme poniendo en la piel, porque no es en la ropa, sino solamente en la piel la feromona con las fórmulas que yo he hecho a través de mis perfumes de feromonas que los pueden encontrar en mis redes... Qué es lo que pasa: tu estado de ánimo cambia, sube, te sientes mucho mejor, tienes más brillo, tienes más ánimo y la feromona me ayudó a comer porque no podía, como que me sabía todo muy salado, muy raro", mencionó la artista.

(Foto: captura de pantalla)

Lucía Méndez dice que es importante seguir adelante con los médicos

La actriz mencionó que frente a la enfermedad es importante es el estado de ánimo, por lo que es necesario estar bien y no deprimido, el tratar de comer y seguir adelante de la mano de los médicos, así como con la feromona.

Para que no quedaran dudas de lo que estaba diciendo, Méndez citó testimonios de amistades y los 16 años que la avalan en el "género".

