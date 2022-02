Daniela Calvario se renueva y presenta su nuevo sencillo ‘Navegantes’ junto a Santa RM

Fue en 2014 cuando Daniela Calvario abrió su canal de Youtube para compartir covers que solo hacía por diversión y amor a la música; sin embargo, hoy, a cinco años de ese momento, la cantante tapatía se ha convertido en un referente de la escena independiente con sonidos y letras que han atrapado el gusto de sus miles de seguidores que apoyan su carrera de manera incondicional.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Daniela hizo un recuento de su trayectoria y aseguró que su éxito se debe al trabajo, esfuerzo y dedicación que ha puesto en su carrera y por supuesto, al cariño y apoyo de sus fans.

‘Desde muy pequeña me llamaba mucho la atención la música y lo que más me gustaba era cantar; decidí subir mis covers a redes sociales como hobby, la realidad es que nunca quise darme a conocer ni crear mis propias canciones, pero finalmente se dio y decidí perseguir ese sueño’, dijo.

De las redes a lo profesional

A la par de su crecimiento como cantante, el número de seguidores en sus redes también aumentó; según Daniela, esto le ayudó a encontrar su camino y no dejar de mejorar en lo personal y en su proyecto musical.

‘Es súper bonito crecer de la mano de tus seguidores, pero conlleva una gran responsabilidad porque tienes que evolucionar e innovar tu música; sus gustos cambian y los míos también, entonces es ahí que tienes que adaptarte para seguir conectando con ellos’, aseguró.

Y es que el paso a de lo amateur y hacer música como hobby a profesionalizarse no fue nada sencillo, pues hacerlo como independiente trae consigo muchas trabas; sin embargo, Dani reconoció que aprendió de muchos de sus errores y ahora hace todo a su gusto, sin rendirle cuentas a nadie, manteniendo su esencia.

‘Profesionalizarte en la música no es sencillo, mucho menos cuando no firmas con una disquera, pero también no hacerlo viene con muchas cosas buenas; puedes trabajar a tu ritmo, con base en tus gustos. Realmente puedes hacer lo que quieras y eso es lo que más aprecio’, aseguró emocionada.

Lo nuevo para 2022

Si bien Daniela Calvario tiene ya un gran repertorio musical y ha presentado una serie de materiales muy exitosos tanto en solitario como acompañada de grandes artistas como Santa Fe Klan y Gera MX, este año arrancó con el pie derecho con su más reciente sencillo ‘Navegantes’, colaboración con Santa RM.

‘Este sencillo es especial porque quise hablar de amor pero desde otra perspectiva; habla de esas relaciones fallidas y amores no correspondidas. Un sentimiento que todos hemos vivido, creo que la van a disfrutar mucho’, dijo emocionada.

Sin embargo, esta no será la única canción de Dani este año, pues comentó en exclusiva para El Heraldo de México que se encuentra trabajando en más música en la que colaborará con diferentes artistas, en su mayoría mujeres; con el objetivo de que las letras empoderen a su público femenino e impulsar la cooperación entre ellas para seguir creciendo. Además, aseguró que es cuestión de tiempo para escuchar la canción que escribió y grabó junto a Luis Lauro.

Puedes escuchar Daniela Calvario en todas las plataformas de streaming como Spotify y seguirla en sus redes sociales oficiales para estar al tanto de las novedades que traerá para este 2022.