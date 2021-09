Luis Lauro REVELA estar sobrio y listo para mostrar su nueva faceta como cantante

Con más de 15 años en su carrera artística y poco más de cinco de ausencia, el cantante Luis Lauro ha decidido regresar a la escena musical afirmando que, después de una serie de problemas mentales, ahora es una persona totalmente renovada que quiere ganarse nuevamente el cariño de la gente y sus seguidores.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Luis aseguró que el camino no ha sido nada fácil, y es que haber comenzado su carrera a los 11 años en el popular reality show Código Fama, lo llevaron a vivir problemas personales y familiares que lo orillaron a ausentarse por un largo periodo de tiempo.

‘Comenzar mi carrera tan chico fue complicado. De repente tenía todo a la mano. Comencé a no valorar lo que tenía y las oportunidades que me llegaban; eso derivó en que yo me convirtiera en mi más grande enemigo, me volví inseguro, miedoso, penoso y dejé de disfrutar de la música’, comentó.

Ahora afirma sentirse contento con lo que está haciendo, pues estos cinco años de ausencia le permitieron trabajar en sí mismo y despejar su mente para darse cuenta de que aquel niño que soñaba con ser un gran artista, siempre estuvo presente.

‘Tuve que tomarme este ‘break’ porque estaba viviendo momentos muy complicados. Me saboteaba yo solo, caí en una fuerte depresión y eso me llevó a hacerme dependiente del alcohol. Sentía mucha presión y era competir contra mis propios pensamientos de no ser bueno para lo que hago o que no tenía talento; pero ahora lo he superado todo. Creo en mí mismo, estoy sobrio desde hace mucho tiempo y más feliz que nunca’, dijo emocionado.

En este sentido, Luis Lauro decidió que retomar su carrera era el paso natural para darle a conocer al mundo que es una persona totalmente renovada y segura de sí misma, por lo que tomó el control creativo de su imagen y proyecto musical para ganarse un lugar en el mercado actual.

Hasta ahora ha presentado tres sencillos, ‘Vivo para mí’, ‘Nasty’ y ‘Entre la nada’, este último siendo el más reciente y con el cual, incluso, se quitó el resto de sus miedos para mostrar a su pareja ante todos sus seguidores, siendo fiel a sus ideales y sin importarle el qué dirán de los demás.

Además de su proyecto musical, Luis Lauro comentó en exclusiva para El Heraldo de México que ha tocado las puertas de la industria del cine, e incluso ya está trabajando en una producción que mantuvo en secreto.

‘Durante este tiempo también he ido a muchos castings para comenzar con mi carrera como actor. Ahorita tengo una película en camino; no puedo comentar nada aún porque no me dejan, pero es un proyecto increíble y que ya no puedo esperar para contarles’, dijo entre risas.

Así, Luis Lauro se define como una persona totalmente nueva y renovada para afrontar con ánimos y buena vibra los retos que se presenten por delante y aseguró que quiere ser abierto con sus experiencias personales para ayudar a las de más personas que pasen por los mismos problemas para ser un ejemplo de superación.

Por último aprovechó el espacio para agradecer a todos sus seguidores e invitarlos a que no dejen de escuchar su nuevo sencillo ‘Entre la Nada’, el cual ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, así como su video oficial en Youtube.