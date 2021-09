Luis Lauro se reinventa y explica las poderosas razones detrás de su regreso a la música

Tras más de cinco años de ausencia, Luis Lauro regresa con un ambicioso proyecto musical en solitario que ya ha dejado un grato sabor de boca entre el público; ahora presenta su más reciente sencillo ‘Entre la Nada’, canción de su autoría en la cual juega son sonidos sensuales y un ligero tono de balada para expresar sus sentimientos.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Luis Lauro, ex participante del famoso reality show ‘Código Fama’, reveló que tomó estos cinco años de pausa para reconfigurar y perfeccionar su estilo para presentar una nueva faceta como artista.

‘En estos cinco años me he dedicado a mejorarme a mí mismo. No he dejado de trabajar, quizás lo he hecho ‘en lo oscurito’, aprovechando el tema del encierro de la pandemia para ser más creativo, componer y dejarme llevar por mis metas y objetivos’, dijo.

Luis aseguró que en este nuevo proyecto como solista quiere plasmar historias, ideas y letras que sean recibidas por el público como propias y que sean capaces de generar cierta empatía para demostrar que nadie está solo en el mundo.

‘A veces me baso en experiencias propias para componer mis canciones y eso es lo lindo de la música, que sirva como un lenguaje universal para demostrar que no somos los únicos que podemos estar viviendo situaciones complicadas, o incluso felices. Creo que por ahí va este concepto, el hacer sentir a la gente que no están solos. Si puedo ayudar a alguien a que pase más rápido por los momentos difíciles, estaría increíble’ comentó emocionado.

Ahora, con ‘Entre la Nada’, canción que Luis Lauro considera una de sus favoritas, sabe que ha sido bien recibida por el público pues el video oficial ya tiene más de 100 mil visitas en Youtube y sus fans consideran que tiene un gran mensaje.

‘Con esta canción quería mostrar un mensaje poderoso. Más allá del video que tiene tintes muy sensuales, quería dar cuenta del sentimiento que sufres cuando una persona está jugando contigo y creo que quedó bien plasmado’, aseguró.

Además de ‘Entre la Nada’, Luis ha presentado una serie de sencillos entre los que destacan ‘Vivo para Mí’ y ‘Nasty’; sin embargo, comentó en exclusiva para El Heraldo de México que en noviembre publicará uno nuevo, una colaboración con Daniela Calvario, artista oriunda de Guadalajara.

Y aunque la idea de sacar un álbum con estas canciones no le desagrada por completo, no es una de sus prioridades, pues considera que lanzando sencillo tras sencillo es capaz de cautivar más fácil a la gente y atraparlos para seguir su carrera más de cerca.

El nuevo proyecto de Luis Lauro se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete salir de gira una vez que la situación de la pandemia lo permita, pues busca conectar con su público presencialmente.