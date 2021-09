Bala busca superar su éxito como youtuber con su música y REVELA por qué decidió convertirse en cantante

Isabella de La Torre, mejor conocida como Bala, es una de las youtubers más populares en México y toda Latinoamérica; desde que tiene 11 años ha conquistado a niños y jóvenes con su gran carisma y sentido del humor; sin embargo, ahora quiere dejar huella en la industria musical y tras haber comenzado con el pie derecho, hoy presenta su último sencillo ‘Sirena’, con el cual pretende hacer gozar y bailar a sus fanáticos.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Bala aseguró que la música representa una parte fundamental en su vida y que incluso es lo que la motiva a renovarse día con día para salir ante el mundo con una gran sonrisa pintada en el rostro. La talentosa youtuber de 17 años expresó que su sueño más grande siempre ha sido convertirse en cantante y es que desde pequeña nació su pasión por estar en grandes escenarios, lo que la impulsó finalmente a cumplir sus metas.

‘Desde muy pequeña me llamaba la atención todo lo relacionado a la música. Empecé tocando un xilófono de juguete sacando canciones de oído’, dijo entre risas. ‘Mi familia se dio cuenta que tenía cierto talento para ello y comencé a tomar clases de violín, que finalmente no seguí, pero me reencontré con esta pasión cuando mi abuelo me regala un ukelele y empiezo a escribir mis canciones’, comentó.

Ese fue un punto de inflexión clave dentro de la vida de Bala, y es que a partir de ese momento decidió experimentar más con la música, tomar clases de canto y lanzar su primer sencillo ‘Mi Momento’, el cual, comentó, le produjo muchos nervios en cuanto a la posible recepción por parte de sus seguidores.

‘Me dio tranquilidad que la gente la recibiera con mucho gusto porque era algo totalmente diferente al contenido de comedia y blogs que solía hacer. Hoy en día es mi canción más escuchada y eso me pone muy contenta’, dijo emocionada.

En este sentido, Bala cree que la música es un lenguaje universal y es por ello que quiere seguir con esta carrera para demostrarle al mundo sus capacidades y talentos para hacer partícipe a sus seguidores de lo que siente al momento de componer.

‘Es la mejor forma que he encontrado para expresarme; me gusta tomar inspiración de lo que pasa en mi vida, desde salir con mis amigos, hasta estar en una fiesta o en la playa para plasmar mis sentimientos y que llegue, de alguna u otra forma, a empatizar con la gente’, expresó.

Ahora con su último sencillo ’Sirena’, Bala visualiza a todos los que la escuchan en un ambiente divertido, de fiesta pasando un buen rato. Además de que espera poder cantarla en vivo con una gira, cuando la pandemia le permita realizar conciertos en vivo frente a su público.

‘Compuse 'Sirena' estando en la playa. Me encanta la idea de que la gente la baile; el título nace de que mi mamá me decía sirenita porque desde muy chica me encanta estar en el mar’, comentó entre risas.

Esta canción, si bien es un sencillo, Bala pretende hacerla parte de un álbum en el que está trabajando, y aunque no tiene una fecha definida para lanzarlo, aseguró que tiene más de 50 canciones para poder armarlo.

Además, en exclusiva para El Heraldo de México, Isabella de La Torre dio a conocer que no se cierra a las oportunidades que puedan presentarse en el futuro y le encantaría colaborar con artistas de la talla de Sebastián Yatra, J Balvin o incluso Shakira, a quien considera su más grande modelo a seguir.

’Shakira es todo para mí. Me encantaría trabajar con ella porque representa el éxito de los artistas latinos alrededor del mundo. Imagínate, sería un sueño’, comentó.

El proyecto musical de La Bala se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y puedes encontrar el video de su último sencillo ’Sirena’ en Youtube.