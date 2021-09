Yuya inicia la CUENTA regresiva y presume su pancita a días de ser MAMÁ | Fotos

La youtuber mexicana Mariand Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, reveló que está a pocos días de dar a luz a su primer hijo, Mar, quien es fruto de su relación con el músico Siddhartha.

¿Faltan pocos días?

Recientemente, a través de las historias de su cuenta de Instagram, confesó que ya se encuentra en la cuenta regresiva, pues su panza ya está bastante grande y en pocos días llegará su bebé.

En las imágenes que presumió en redes sociales aparece usando una blusa negra de cuello alto y unos pantalones cómodos del mismo color, además, presume su pancita de embarazada a sus seguidores.

A su vez, la youtuber aprovechó para cuestionar a sus fans cuántos días creen que faltan para que dé a luz a su pequeño hijo, ya que ni ella está segura de cuándo ocurrirá.

Foto: Instagram / yuyacst

Yuya se muda

Hace unas semanas, la también empresaria reveló que se había mudado a un departamento porque cada día falta menos para que llegue su primer hijo. Así que se está preparando para recibirlo y ha comprado algunos productos que pueden ser útiles cuando nazca.

Sin embargo, aseguró que no se encuentra nerviosa ante la llegada de su primer hijo, pues señaló que no es de esas madres que se estresan por esas cosas, aunque mencionó que está preocupada porque aún no sabe que pañales usará su bebé.

Foto: Instagram / yuyacst

Por otro lado, no ha contado detalles sobre su parto, ya que hasta el momento se desconoce si será natural o cesárea.

“Esperar, esperar, esperar…”, escribió en su última publicación de Instagram, haciendo referencia al nacimiento de su hijo con Siddhartha.

¿Qué dice Siddhartha al respecto?

El cantante y exintegrante de Zoé, no ha revelado detalles sobre la llegada de su bebé, pero agradeció por los buenos deseos y el apoyo que ha recibido, pues en uno de sus últimos post escribió un conmovedor mensaje.

“Gracias amigos por las palabras, los buenos deseos y el tiempo que se han dado para escribirme”, agregó el músico.

PAL