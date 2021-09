Luisito Comunica publica una FOTO con uniforme de franquicia de hamburguesas y así reaccionaron sus fans ¿nuevo negocio?

Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido como Luisito Comunica sorprendió nuevamente a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía en donde porta el uniforme de Mc Donald’s.

“Buenas krnal, ¿qué va a querer? | PD: Post NO PAGADO, solo me dio risa que me dejaran tomarme la foto”, escribió el youtuber junto a la imagen en donde se ve tras el mostrador de la famosa cadena de hamburguesas.

De inmediato los comentarios aparecieron, algunos preguntaban si se trataba de otro de sus negocios e incluso cuestionaban si el siguiente video del creador de contenido sería sobre cómo compró un restaurante de esta marca.

“Nuevo video: Compré Mc Donalds”, escribió el comunicador Juan Pedro Verdier, mientras que otros manifestaron y bromearon: “Ya compraste el Mc Donald's también?”.

La publicación alcanzó más de un millón de me gusta en sólo un par de horas, cabe señalar que el joven mexicano cuenta con más de 28 millones de seguidores solo en Instagram.

La polémica de Luisito Comunica

Recientemente “El pillo”, como también es conocido fue criticado por comprar una casa en Venezuela y compartirlo en sus cuentas oficiales, con un video en YouTube el famoso explicó por qué había decidido realizar esa inversión que no fue del agrado de muchas personas, ya que argumentaban que en un país que estaba pasando por problemas de economía no era algo que debería presumir.

Otra de las noticias que causó el impacto del público nacional e internacional fue la apertura de sus establecimientos de comida, se trata de un restaurante en el que se puede degustar comida oriental, peruana y mexicana, pero que según personas que ya acudieron al lugar, los costos de los platillos son muy altos.