Esteman regresa a México tras 2 años de ausencia con show en Teatro Metropolitan

En sus 12 años de trayectoria dentro de la siempre cambiante industria musical, el artista colombiano, Esteman, se ha consolidado como uno de los representantes más importantes del género alternativo; con melodías pegajosas y letras con mensajes potentes, se ha ganado el corazón del público mexicano y del resto del mundo.

Este 2022, Esteman regresa más fuerte que nunca; luego de dos años en los que aprovechó la pandemia para hacer distintas colaboraciones y lanzando nueva música, el colombiano se prepara para dar un concierto el próximo 10 de marzo en el Teatro Metropolitan para celebrar la vida y el reencuentro con sus más ávidos fans de nuestro país.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Esteban Mateus Williamson, mejor conocido como Esteman, hizo un recuento de su trayectoria y asegura, con total emoción, que el futuro luce mejor que nunca.

‘Ya son 12 años de carrera; si pudiera definirlo o resumirlo en pocas palabras, quizás sería: un sueño. Realmente el Esteban que inició por allá de 2009 estaría orgulloso de todo lo que hemos logrado. Los discos, las canciones, los escenarios que ya pisamos y las colaboraciones. Realmente ha sido un camino increíble, lleno de grandes momentos’, dijo emocionado.

Y es que para Esteman, ver hacia atrás por el camino en el que ha andado, no representa nostalgia, sino una muestra del arduo trabajo que lo ha catapultado a ser todo un referente, no solo en su natal Colombia, sino en México y el resto del mundo.

‘La música libera’

A través de su trayectoria, Esteban ha sabido mantenerse vigente con sonidos innovadores que cautivan a todos y cada uno de sus escuchas; con letras llenas de sarcasmo, diversión y también a favor de los vientos de cambio que se soplan en el mundo actual. Para él, miembro de la comunidad LGBT, es importantísimo que exista representación y que, por supuesto, se abrace a la música como propia.

‘La realidad es que la música nos libera a todos. De la presión, de los prejuicios, de nosotros mismos incluso. Eso fue lo que me pasó a mí. Esteman nació como una especie de alter ego de Esteban y me abrió camino de cierta manera a aceptarme, abrirme, perder miedos e inseguridades y creo, finalmente, que es algo que va implícito dentro de mi proyecto’, comentó.

Tal fue el caso de su éxito ‘Mr. Trance’, que si bien fue lanzado en 2014 y hace alusión a un personaje de caricatura, recientemente se hizo viral en TikTok, cosa que a Esteman lo tomó por sorpresa; pues fue retomada por los usuarios para mostrar sus transiciones o cambios con el paso de los años.

‘Fue una locura realmente; creo que el nuevo significado que le dieron a la canción es importante para darle visibilidad, no solo a la comunidad LGBT, sino también a la manera en que a veces estamos atados a cosas que no nos gustan y cuando lo cambiamos, poder presumirlo’, dijo.

El regreso a los escenarios

Con el impulso que tomó gracias a la viralización de uno de sus temas, sumado a la importante cantidad de colaboraciones que ha hecho en los últimos años, Esteman presentó su nuevo disco ‘Si volviera a nacer’, con el cual arrancará una gira internacional que comenzará el próximo 10 de marzo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México.

Para Esteban, este es quizás el show más importante en su carrera, pues lo ha preparado con una visión completamente histriónica, con la esperanza de dejar grabado un espectáculo increíble dentro de las memorias de todos aquellos que lo vean en vivo.

‘En este show en particular me he metido hasta en el más mínimo detalle de la producción; quiero que sea tal cual me lo imagino, lleno de sorpresas, baile, algo casi como teatral donde pueda ser más yo que nunca. Espero que los que lo vean lo disfruten tanto como yo, porque realmente va a ser increíble. Va a ser una especie de viaje a través de mi trayectoria; va a haber invitados especiales y hasta voy a salir volando al escenario; una locura total’; aseguró emocionado.

La gira tocará distintos escenarios en nuestro país, pero también llegará a Argentina, Chile, Ecuador y Colombia; pero además, este 2022 sorprenderá a sus fans con nuevas canciones y colaboraciones que prometen poner a bailar a cada uno de ellos.

Puedes escuchar a Esteman en todas las plataformas de streaming como Spotify y seguirlo en sus redes sociales oficiales para estar al tanto de las novedades que traerá para este año.