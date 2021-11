The Strokes, Natanael Cano, Majo Aguilar y Alex Fernández estarán en Pa’l Norte 2022; éste es el cartel completo

Este martes los organizadores del festival Pa’l Norte, anunciaron el cartel completo de su edición 2022, en el que destacan agrupaciones y artistas cómo The Strokes, Maroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Natanael Cano, Majo Aguilar, Alex Fernández, Los Caligaris, Fobia, Parcels, Papa Roach, Simple Plan, Tainy, Camilo Séptimo, Inspector, Love of Lesbian, Siddhartha, Esteman, Vetusta Morla, Morat, Bizarrap, Los Claxons, y entre otras bandas importantes del momento.

El festival se realizará el 1 y 2 de abril del 2022 en el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hay que mencionar que la página oficial del festival, indica que la venta general de boletos será a partir del viernes 3 de diciembre por medio del sistema Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Citibanamex, en esta última modalidad no se cobran cargos por servicio.

El precio de las entradas inician desde los mil 890 para el abono general y asciende hasta el VIP de 3 mil 790. Si quieres saber más sobre el festival, puedes obtener más información dando clic aquí.

El anuncio del festival se da en medio de la llegada de la nueva variante de Covid-19 denominada Ómicron a varios países, de la cual no se ha comprobado si es más letal que Delta.

