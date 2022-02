Acapulco Shore: Así fue el polémico e incómodo reencuentro entre Karime y Fer | VIDEO

El tercer capítulo de la novena temporada de Acapulco Shore estuvo un poco menos intenso de lo que nos habían presentado en los capítulos anteriores, sin embargo, tuvo una dosis de tensión que dejó a más de uno con la boca abierta pues Karime Pindter tuvo un incómodo rencuentro con Fer Moreno, su archirrival desde hace ya varias temporadas, por lo que a continuación te contamos todo lo que se vivió entre ambas vacacionistas.

Para empezar el tercer capítulo de Acapulco Shore, nos mostraron cómo fue el accidentado encuentro íntimo entre Jacky Ramírez y Eduardo Miranda “El Chile”, pues ninguno quería dar su brazo a torcer para ser el primero en animarse a iniciar el romance, por lo que se enfrascaron en una discusión que resultó un tanto cómica para los seguidores del famoso programa, no obstante, todo parece indicar que finalmente pudieron superar ese momento y pudieron consumar su encuentro, no obstante, a la mañana siguiente, “La Furby Diabólica” se mostró arrepentida por lo que había pasado y se juró así misma no volver a hacerlo con “Chile”.

Una vez que todos los vacacionistas estaban reunidos le preguntaron a Jacky cómo es que había sido el encuentro íntimo con “Chile”, sin embargo, ella aseguró que no pasó nada más allá de los besos y unos cuantos arrumacos más por lo que Eduardo Miranda le siguió el juego y le hicieron creer a sus compañeros que no había pasado nada, por lo que Jacky se sintió orgullosa de su capacidad para mentir.

Otra situación en la que estuvo envuelta Jacky Ramírez fue que finalmente logró entablar una buena relación con Karime Pindter, quien fue la encargada de organizar la votación para expulsar de la mansión a “Las sexivaguitas”, no obstante, en esta ocasión ambas se mostraron dispuestas a ser más cercanas y llevar la fiesta en paz en pro de ofrecer un mejor espectáculo a los seguidores del programa.

Incómodo reencuentro entre Karime y Fer Moreno

El tercer capítulo de Acapulco Shore también estuvo marcado por el regreso de Fer Moreno y no tuvo que pasar mucho tiempo para que protagonizará su primera polémica, pues hizo su aparición como toda una diva estrenando look por lo que todo mundo se asombró al verla, sin embargo, cuando se aproximó a saludar a Isa y a “Chile” se dio cuenta de que estaban acompañados por Karime, a quien ignoró completamente.

Tras su grosería, Isa intentó que saludara a Karime, pero Fer dijo que “sí, pero después”, por lo que “La Matrioshka” tomó esto como una autentica humillación que sin lugar a dudas revivó las viejas rencillas que hay entre ambas.

Lo más sorprendente del capítulo es que Karime se mostró dispuesta a arreglar sus diferencias con Fer y organizó una reunión sorpresa por lo que pidió la ayuda de Beni Falcón, quien convenció a la miembro de “Las sexivaguitas” a que acudiera al encuentro por lo que la subió a una lancha y se dirigió a un sitio adornado con flores donde Karime la recibió de una forma muy seductora para hablar sobre sus problemas, por lo que será en el siguiente capítulo cuando se descubra qué es lo que pasará entre ambas.

