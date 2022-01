Acapulco Shore: Manelyk no acudió al reencuentro y esto es lo que piensa de sus ex compañeros

Hace unos días, en redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos del reencuentro entre algunos de los ex integrantes de Acapulco Shore originales y algunos más de otras temporadas, pero la gran ausente de esta reunión fue nada más y nada menos que Manelyk González.

Y es que a dicha reunión llegaron Fernando Lozada, Tadeo, Jawy, “El Chile”,Jay, Luis Caballero “Potro”, Jawy y Karime en donde platicaron, comieron y bebieron durante algunas horas.

Luego de dicha reunión, se comenzaron a filtrar en redes sociales algunas fotos y videos del reencuentro de los shores, sin embargo, antes que ocurriera esto, Mane estuvo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante en “De primera mano” y ahí habló sobre sus ex compañeros.

Mane y los ex shores

Fue en la mencionada entrevista en donde cuestionaron a Mane sobre el tatuaje que ella aún conserva en el pie y que es en forma de un alacrán con alas y el cual se hizo durante una de las temporadas de Acapulco Shore, esto como símbolo de la amistad entre ella y sus ex compañeros.

Sin embargo, Mane reveló que ella es la única que aún conserva dicho tatuaje pues “ya ninguno somos amigos, ya ninguno lo trae (el tatuaje)”.

Además de estas declaraciones, Mane aseguró que aunque ya no tenga la misma convivencia con sus amigos de Acapulco Shore, ella siempre estará disponible para ellos cuando la necesiten; y es que luego de terminar su compromiso con su ex pareja Jawy Méndez, Mane asegura que su relación con los demás ex integrantes de Acapulco Shore cambió mucho y se distanciaron.

