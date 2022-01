Acapulco Shore 9: Así fue la intensa PELEA entre “Chile” y Diego | VIDEO

La temporada nueve de Acapulco Shore ya pinta para ser una de las mejores entregas del famoso reality de MTV pues en esta ocasión los viejos integrantes han cambiado totalmente de actitud y se han mostrado más dispuestos a dejarse llevar por la fiesta y a adaptarse a los nuevos rostros que aparecen en el programa y prueba de ello es que en el segundo capítulo de la actual temporada ya se vivió prácticamente de todo.

El capítulo dos de la novena temporada de Acapulco Shore comenzó con una intensa pelea entre Eduardo Miranda “Chile” y Diego Garciacela, quienes llegaron a los golpes luego de que se saliera de control la discusión por saber quién había sido el responsable de inventar la palabra “papurri”, la cual, se convirtió en tendencia entre los seguidores de la famosa serie.

El primero en soltar golpes fue el ex ganador de Big Brother, sin embargo, el influencer no se dejó y también logró conectar unos cuantos puñetazos directo en el rostro de “Chile”, quien trató de defenderse como pudo y ambos terminaron jaloneándose hasta del cabello ante los gritos de algunos de sus compañeros que les pedían no pelear ya que son amigos.

Luego de algunos golpes entre ambos, el vacacionista veterano, Beni Falcón y el recién llegado, Carlos Pantoja, decidieron intervenir para separar a los protagonistas de la riña y cada uno se fue con sus golpes para después “reconciliarse” aunque dejaron ver que quedó rencor entre ambos, por lo que esta pudo ser solo la primera de varias peleas que podrían tener durante la temporada.

¿Qué más pasó en Acapulco Shore?

Otro de los hechos que más llamó la atención en el segundo capítulo de Acapulco Shore es que Isa Castro terminó besándose con su ex, Eduardo Miranda “El Chile” y dicha situación generó mucho ruido debido a que la influencer es la actual pareja de “El Rey Grupero”, por lo que le fue infiel, además, había asegurado que esta temporada sólo se “divertiría” con mujeres, por lo que Beni Falcón la estuvo molestando con esta situación e Isa manifestó sentirse mal por haberle fallado al “Rey Grupero”.

Por otra parte, José Rodríguez no quita el dedo del renglón y volvió a manifestarle a Karime Pindter que quiere iniciar una relación con ella, sin embargo, “La Matrioshka” se mostró un tanto distante y altiva, pues en los comentarios adicionales señaló que sí está interesada en José pero que no se la pondrá tan fácil, por lo que en los siguientes capítulos veremos cómo evoluciona esta historia de amor.

Para finalizar, Jacky Ramírez, “El Furby diabólico” demostró que en esta temporada dejará los problemas a un lado y será más abierta con sus compañeros y muestra de ello es que de manera sorpresiva se embarcó en un intenso coqueteo con “Chile”, el cual, terminó con ambos visitando “El Despacho” para tener intimidad”.

En el siguiente capítulo de Acapulco Shore, Fer Moreno se agregará al elenco de vacacionistas y su llegada podría incomodar a más de uno, en especial a “La Matrioshka” pues en temporadas anteriores ya han tenido problemas, por lo que esta rivalidad podría ser uno de los muchos aderezos de la novena temporada de Acapulco Shore.

SIGUE LEYENDO:

Jawy Méndez, ¿enamorado de Kristal Silva? FOTO desata rumores

Celia Lora deja muy poco a la imaginación con body transparente | FOTO